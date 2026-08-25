Neuhardenberg - Die Kabinettsklausur der Regierungskoalition im brandenburgischen Neuhardenberg verläuft nach Teilnehmerangaben angeblich in totaler Harmonie. "Die Atmosphäre ist gut, die Stimmung ist gut", sagte Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) am Dienstagnachmittag vor Journalisten.
Ihre Sitznachbarin Bärbel Bas (SPD) schreibe die ganze Zeit mit einem CDU/CSU-Stift. "So eng war die Koalition wahrscheinlich nie", sagte Bär. Und: "Ich kann sagen, dass sich jetzt alle freuen, auch nach den ersten Wochen im August, dass wir jetzt wieder hier zusammenkommen". Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) bestätigte die gute Atmosphäre.
Die Regierungskoalition will in Neuhardenberg insbesondere über Wettbewerbsfähigkeit sprechen. Dazu sind auch Unternehmensmanager als Gäste eingeladen.
Ihre Sitznachbarin Bärbel Bas (SPD) schreibe die ganze Zeit mit einem CDU/CSU-Stift. "So eng war die Koalition wahrscheinlich nie", sagte Bär. Und: "Ich kann sagen, dass sich jetzt alle freuen, auch nach den ersten Wochen im August, dass wir jetzt wieder hier zusammenkommen". Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) bestätigte die gute Atmosphäre.
Die Regierungskoalition will in Neuhardenberg insbesondere über Wettbewerbsfähigkeit sprechen. Dazu sind auch Unternehmensmanager als Gäste eingeladen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur