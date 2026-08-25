Die Sammelklage gegen die E.ON Energy Solutions GmbH könnte für zahlreiche Fernwärmekunden erhebliche finanzielle Folgen haben. Nach der mündlichen Verhandlung hält das Oberlandesgericht Hamm mehrere Preisanpassungsklauseln nach vorläufiger Einschätzung für möglicherweise unwirksam. Betroffene können sich noch bis zum 14. September registrieren, das Urteil soll am 12. Oktober verkündet werden.Gericht prüft E.ON-Preisklauseln Im Zentrum des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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