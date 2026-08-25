Berlin - Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa traut ein Viertel der Bundesbürger der Bundesregierung zu, die Wirtschaft in Deutschland wieder voranzubringen. Das zeigt das "Trendbarometer" der Sender RTL und ntv, die die Erhebung in Auftrag gegeben haben.



27 Prozent erwarten eine erfolgreiche wirtschaftliche Wende, das sind neun Prozentpunkte weniger als im August 2025. 70 Prozent glauben dagegen nicht daran. Vor einem Jahr waren es 61 Prozent.



Vor allem im Osten ist die Skepsis groß. Dort rechnen 81 Prozent nicht mit einem wirtschaftlichen Aufschwung durch die Bundesregierung. Im Westen sind es 68 Prozent. Auch unter Erwerbstätigen überwiegt die Ablehnung mit 75 Prozent, unter Selbstständigen mit 81 Prozent.



Nur unter Anhängern von CDU und CSU gibt es noch eine knappe Mehrheit von 56 Prozent, die der schwarz-roten Koalition eine erfolgreiche Wirtschaftswende zutraut. Unter SPD-Anhängern sind es 48 Prozent, bei Grünen-Anhängern 34 Prozent, bei Anhängern der Linken 16 Prozent und bei AfD-Anhängern ein Prozent.



Für die Erhebung wurden 1.008 Personen am 21. und 24. August befragt.





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