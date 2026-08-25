Neuhardenberg - Die Bundesregierung will im Bereich "Künstliche Intelligenz" (KI) deutlich aufholen - hat eine wirkliche Spitzenposition aber offenbar aufgegeben. "Die Lücke der europäischen Modelle hin zu den führenden Modellen aus Amerika und China ist zu groß", sagte Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) am Dienstag am Rande der Kabinettsklausur im brandenburgischen Neuhardenberg.



Es gehe aber nicht immer nur darum, die Nummer eins zu sein. "Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft und ich würde mal sagen, das Ziel Nummer drei, Nummer vier zu sein in der Welt ist auch mal ein gutes Zwischenziel."



Bessere Chancen rechnet man sich offenbar im Bereich "industrielle KI" aus. Wildberger bekräftigte, dass "KI" in der Hightech-Agenda an erster Stelle stehe. Zudem arbeite sein Ministerium daran, eine der KI-Giga-Factories nach Deutschland zu holen. Die Bundesregierung habe bereits Roadmaps für Schlüsseltechnologien veröffentlicht, darunter für KI, Mikroelektronik und Quantentechnologien.





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