Moskau/Washington - CIA-Chef John Ratcliffe soll am Dienstag zu Gesprächen nach Moskau gereist sein. Das meldete der US-Sender CBS unter Berufung auf "mit der Angelegenheit vertraute Quellen".



Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass ein US-Militärflugzeug von Typ C-17 Globemaster III mit dem Rufzeichen RCH4555 am Morgen auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo gelandet sei. Das sollen öffentlich einsehbare Daten von Flugradaren zeigen. Außerdem wurde vor Ort eine US-Diplomatenkolonne gesichtet. Die Maschine war offenbar in Riga gestartet, hatte dort allerdings auch nur einen kurzen Zwischenstopp eingelegt. Ursprünglich kam sie demnach aus den USA.



Der Kreml teilte zunächst mit, man wisse davon nichts. Auch der Sender CBS konnte zunächst mit keinen weiteren Details aufwarten. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass es sich um Ratcliffes erste bekannte Reise nach Russland in seiner Funktion als CIA-Direktor handeln dürfte, er aber bereits zuvor Kontakt zu seinen russischen Amtskollegen bei den Nachrichtendiensten gepflegt habe.



Die CIA spielte zudem eine Rolle bei jüngsten Gefangenenaustauschen zwischen den USA und Russland, darunter die Freilassung der russisch-amerikanischen Doppelstaatsbürgerin Ksenia Karelina im April 2025, deren Fall Ratcliffe persönlich ausgehandelt haben soll, wie es in dem Bericht heißt. Der Geheimdienst war demnach auch an dem Gefangenenaustausch im Jahr 2024 beteiligt, der die Freilassung des "Wall Street Journal"-Reporters Evan Gershkovich und des ehemaligen US-Marines Paul Whelan ermöglichte.





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