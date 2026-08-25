Washington - Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump sind angeblich sämtliche Minen aus den internationalen Gewässern der Straße von Hormus entfernt oder unschädlich gemacht worden. Darüber sei er von der Navy informiert worden, schrieb Trump am Dienstag auf seiner eigenen Plattform "Truth Social".
"Der Iran wurde in Kenntnis gesetzt, dass jedes Schiff und jedes Boot, das neue Minen ausbringt, unverzüglich und systematisch zerstört wird", so Trump weiter. "Über die Space Force überwachen wir jeden Quadratzentimeter der Meerenge - ebenso wie 'Pickaxe Mountain' und die drei bereits zerstörten Atomanlagen." Es gelte eine "strikte Null-Toleranz-Politik" bezüglich des Ausbringens von Minen, so der US-Präsident.
Als "Pickaxe Mountain" (Deutsch: "Spitzhacken-Berg") bezeichnen die USA einen Berg im Iran, in dem ein großer Nuklarkomplex versteckt sein soll.
"Der Iran wurde in Kenntnis gesetzt, dass jedes Schiff und jedes Boot, das neue Minen ausbringt, unverzüglich und systematisch zerstört wird", so Trump weiter. "Über die Space Force überwachen wir jeden Quadratzentimeter der Meerenge - ebenso wie 'Pickaxe Mountain' und die drei bereits zerstörten Atomanlagen." Es gelte eine "strikte Null-Toleranz-Politik" bezüglich des Ausbringens von Minen, so der US-Präsident.
Als "Pickaxe Mountain" (Deutsch: "Spitzhacken-Berg") bezeichnen die USA einen Berg im Iran, in dem ein großer Nuklarkomplex versteckt sein soll.
© 2026 dts Nachrichtenagentur