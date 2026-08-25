Sichtbares Gold im Yukon: Forge Resources meldet Bohrerfolg auf Alotta!

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Forge Resources beendet das Alotta-Bohrprogramm im Yukon: Sichtbares Gold in der Payoff-Zone und starke Porphyr-Signaturen bei Commission rücken die ausstehenden Laborergebnisse in den Fokus.
Forge Resources (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FSE: 5YZ) hat sein Diamantbohrprogramm 2026 auf dem Alotta-Projekt im renommierten Dawson Range Gold Belt im Yukon erfolgreich beendet. Die Kampagne umfasste sechs Bohrlöcher über insgesamt 2.792 Meter in den Zonen Severance, Payoff und Commission. Die Bohrausrüstung wurde bereits abgezogen, sämtliche Proben befinden sich zur Analyse bei ALS Laboratories.
Sichtbares Gold in der Payoff-Zone
Ein zentrales Highlight der Kampagne lieferte Bohrloch ALT-26-020 in der Payoff-Zone: Bei 217 Metern Tiefe stieß das Team innerhalb einer intensiv alterierten Porphyr-Struktur auf sichtbares Gold in einer Quarzader. Das Bohrloch wurde gezielt in Richtung des historischen Lochs ALT-23-001 angesetzt, um die Orientierung der mineralisierten Strukturen für kommende Bohrschritte genauer zu definieren.
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