Wolfsburg - Volkswagen fährt im Krisenmodus. Der Vorstand sieht den Autobauer in der grössten Transformation der Unternehmensgeschichte. Um den Konzern dafür zukunftsfest aufstellen, sind für die Führung Sparmassnahmen unvermeidbar. Dazu gehört der Abbau von Stellen, den VW-Chef Oliver Blume jeweils zur Hälfte in Deutschland und im weltweiten Konzerngeflecht sieht. Aber: Der Betriebsrat, die Gewerkschaft und die Politik teilen viele Einschätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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