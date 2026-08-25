Kommentar von Jan Felix Gloeckner, Senior Investment Specialist, Insight Investment Die weltweiten Daten deuten weiterhin auf ein Umfeld hin, in dem sich das Wachstum zwar verbessert, aber weiterhin unter den Erwartungen bleibt, gestützt durch die Widerstandsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes. Diese Entwicklung wird durch starke Unternehmensgewinne und solide Fundamentaldaten der Unternehmen untermauert, wie sich während der letzten Berichtssaison ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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