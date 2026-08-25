Cyberdecks, also selbst zusammengebaute Mini-Laptops aus günstiger Hardware und Open-Source-Software, haben sich zuletzt zu einem Social-Media-Hype entwickelt. Jetzt hat Raspberry Pi reagiert und stellt eine detaillierte Bastelanleitung zur Verfügung. Ursprünglich als Nischenprojekt in der Hardware-Hacker:innen-Szene gestartet, haben sich die sogenannten Cyberdecks zu einem Social-Media-Hype gemausert. Videos von bunten und verspielten Cyberdeck-Geräten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n