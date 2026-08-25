Ottawa - Die kanadische Regierung hat am Dienstag Vergeltungszölle gegen Güter aus den USA angekündigt.



"Unsere Gegenzölle - Dollar für Dollar und Zollsatz für Zollsatz - sowie ein Hilfspaket in Höhe von mehreren Milliarden Dollar werden Arbeitnehmer, Landwirte, Familien und Unternehmen schützen, während wir eine stärkere, widerstandsfähigere und diversifiziertere kanadische Wirtschaft aufbauen", sagte der kanadische Finanzminister Francois-Philippe Champagne. "Als die Vereinigten Staaten zu viel verlangten und zu wenig anboten, haben wir uns entschieden, für die Kanadier einzustehen."



Am Wochenende hatte Kanada die Zollverhandlungen mit den USA abgebrochen. Danach traten die seit Längerem angekündigten US-Zölle gegen Kanada in Kraft.



Die nun angekündigten Gegenzölle Kanadas sollen ab dem 8. September gelten und ein Volumen von 27,6 Milliarden Dollar haben. Zu den Waren, für die Gegenzölle in Höhe von 50 Prozent gelten sollen, gehören Stahl- und Aluminiumprodukte sowie Möbel, Kleidung und Bekleidung. Zölle in Höhe von 25 Prozent sollen für Haushaltsgeräte, Milchprodukte wie Käse, Fisch und Meeresfrüchte sowie bestimmte Stahl- und Aluminium-Derivate eingeführt werden.



"Kanada hat das, was die Welt will, und wir werden nicht zulassen, dass irgendeine Nation über unsere Zukunft entscheidet", sagte Kanadas Arbeitsministerin Patty Hajdu. "Wir werden uns stets für die kanadischen Arbeitnehmer und Unternehmen einsetzen. Wir sind stark, weil wir füreinander da sind, und deshalb werden wir immer Meister unseres eigenen Schicksals bleiben."





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