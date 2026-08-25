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WKN: 853022 | ISIN: AT0000624705 | Ticker-Symbol:
Stuttgart
20.03.26 | 21:55
20,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BKS BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BKS BANK AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
25.08.2026 18:27 Uhr
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PTA-PVR: BKS Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: BKS Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

BKS Bank AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Klagenfurt (pta000/25.08.2026/17:55 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: UniCredit S.p.A. Registrierter Sitz und Staat: Mailand, Italien

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) UniCredit Bank Austria AG, CABET-Holding-GmbH, CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.

5. Datum der Schwellenberührung 25.08.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     30,43         0                     30,43      45.805.760 
Schwellenberührung 
 Situation in der 29,78         0,65                   30,43 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000624705 0             13.939.214         n/a           30,43 
  Summe:                     13.939.214                        30,43

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt     Direkt gehaltene   Direkt gehaltene Finanz-/  Total von 
  Ziffer        Name       kontrolliert   Stimmrechte in Aktien  sonstige Instrumente (%) beiden (%) 
                     durch Ziffer       (%) 
1       UniCredit S.p.A.              n/a           n/a            n/a 
2       UniCredit Bank Austria  1         7,28          n/a            7,28 
       AG 
3       CABET-Holding-GmbH    2         n/a           n/a            n/a 
       CABO 
4       Beteiligungsgesellschaft 3         23,15          n/a            23,15 
       m.b.H.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

On 23 December 2025, UniCredit Bank Austria AG entered into a share purchase and transfer agreement regarding 297,895 shares in BKS Bank AG ("SPA"). The closing of the SPA was subject to closing conditions, inter alia receiving clearances from the competent financial market regulators. The relevant clearance from the competent financial market regulators in Austria was obtained on 19 August 2026, so closing of the SPA, and therefore transfer of the shares, occurred on 25 August 2026.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BKS Bank AG 
           St. Veiter Ring 43 
           9020 Klagenfurt 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Dr. Dieter Kohl 
Tel.:         0463-5858-139 
E-Mail:        dieter.kohl@bks.at 
Website:       www.bks.at 
ISIN(s):       AT0000624705 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787673300124 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 11:55 ET (15:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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