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WKN: 853022 | ISIN: AT0000624705 | Ticker-Symbol:
Stuttgart
20.03.26 | 21:55
20,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BKS BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BKS BANK AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
15.05.2026 16:51 Uhr
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PTA-DD: BKS Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: BKS Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

BKS Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Klagenfurt (pta000/15.05.2026/16:15 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                       Mag. Dietmar Böckmann 
   2            Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                  Vorstand 
b)      Erstmeldung                      
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                       BKS Bank AG 
b)      LEI                        529900B9P29R8W03IX88 
   4      Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des    Aktie 
       Instruments 
        Kennung                      AT0000624705 
b)      Art des Geschäfts                 Zuteilung von Aktien im Rahmen der variablen 
                                Vorstandsvergütung 
c)      Preis(e)                     Volumen 
        21,200                      1.390 
d)      Aggregierter Preis                Aggregiertes Volumen 
        21,200                      1.390 
e)      Datum des Geschäfts                15.05.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                 Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BKS Bank AG 
           St. Veiter Ring 43 
           9020 Klagenfurt 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Dr. Dieter Kohl 
Tel.:         0463-5858-139 
E-Mail:        dieter.kohl@bks.at 
Website:       www.bks.at 
ISIN(s):       AT0000624705 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778854500068 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 10:15 ET (14:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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