DJ PTA-DD: BKS Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BKS Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Klagenfurt (pta000/15.05.2026/16:15 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Mag. Dietmar Böckmann 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name BKS Bank AG b) LEI 529900B9P29R8W03IX88 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000624705 b) Art des Geschäfts Zuteilung von Aktien im Rahmen der variablen Vorstandsvergütung c) Preis(e) Volumen 21,200 1.390 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 21,200 1.390 e) Datum des Geschäfts 15.05.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: BKS Bank AG St. Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt Österreich Ansprechpartner: Dr. Dieter Kohl Tel.: 0463-5858-139 E-Mail: dieter.kohl@bks.at Website: www.bks.at ISIN(s): AT0000624705 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1778854500068 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2026 10:15 ET (14:15 GMT)