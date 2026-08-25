Die neue Plattform bietet Unternehmen elastische VMware-Kapazitäten, die für virtuelle Maschinen, Kubernetes und KI-Workloads in der Produktion bereit sind, und verfügt über die Governance- und Kontrollmechanismen, die regulierte Branchen erfordern

SAN ANTONIO, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein globaler Anbieter von KI-Infrastruktur und -Lösungen für Unternehmen, gab heute die Einführung von Rackspace Cloud bekannt, einer vollständig verwalteten, mandantenfähigen Cloud-Plattform auf Basis von Broadcoms VMware Cloud Foundation 9.1 (VCF 9.1), die zunächst in Dallas und in Kürze auch in den Regionen Nord-Virginia und Chicago verfügbar sein wird. Rackspace gehört zu den ersten Anbietern, die eine vollständig verwaltete Multitenant-Plattform auf Basis von VCF 9.1 auf den Markt bringen, und ist einer der wenigen "Broadcom Advantage Partners", die VCF-basierte Managed-Cloud-Services anbieten können. Rackspace Cloud bietet Unternehmen eine neue Möglichkeit, moderne Cloud-Funktionen wie Kubernetes und containerisierte Anwendungen zu nutzen und gleichzeitig die von ihnen benötigte VMware-Umgebung sowie Kontrolle beizubehalten.

Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Nachfrage von Unternehmen entscheidend in Richtung einer regulierten privaten Infrastruktur verlagert. Die Studie "Private Cloud Outlook 2026" von Broadcom ergab, dass 56 Prozent der Unternehmen KI-Inferenz in einer Private Cloud betreiben oder dies planen, während die Nutzung der Public Cloud für die Inferenz im Produktionsbetrieb im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent von 56 Prozent auf 41 Prozent zurückging.

"Seit Jahren müssen sich Unternehmen, die private Clouds betreiben, zwischen Agilität und Kontrolle entscheiden", so Bryan Litchford, Head of Product, Engineering und Data Centers bei Rackspace. "Rackspace Cloud macht diesen Kompromiss überflüssig. Dieselbe regulierte Plattform, die heute die VMware-Umgebung eines Unternehmens unterstützt, bietet die Flexibilität, Kubernetes- und KI-Inferenz-Workloads zu unterstützen, wenn sich die geschäftlichen Anforderungen weiterentwickeln - und dies bei gleichbleibender Governance und Kontrolle. Dank im Voraus bereitgestellter Kapazitäten, automatisiertem Lebenszyklusmanagement und VMware-Funktionen auf Unternehmensniveau, die im Rahmen eines vollständig verwalteten Dienstes bereitgestellt werden, können Kunden ihre Kapazitäten innerhalb von Stunden und nicht erst nach Abschluss von Beschaffungszyklen skalieren."

"Die von VMware Cloud Foundation unterstützte Rackspace Cloud bietet Kunden einen betreuten Weg zur Agilität in der Cloud und vereint dabei die betriebliche Expertise von Rackspace mit der führenden Private-Cloud-Plattform von Broadcom", erklärte Ricky Cooper, Vice President für globale Cloud-Dienstleister, OEM und eOEM bei Broadcom. "Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre modernen privaten Clouds kosteneffizient zu skalieren, sicher zu betreiben und schnell Innovationen voranzutreiben."

Während Unternehmen Modernisierungsstrategien prüfen und nach Alternativen für immer komplexer werdende Umgebungen suchen, vereinfacht Rackspace Cloud den VMware-Betrieb, beschleunigt die Bereitstellung und verringert den Aufwand für die Anschaffung von Hardware sowie die Wartung der Rechenzentrumsinfrastruktur, ohne dass Kunden die zugrunde liegenden Systeme verwalten oder zusätzliche Kapazitäten erwerben müssen.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen die elastische Nutzung einer vorab bereitgestellten Infrastruktur, die integrierte Unterstützung für virtuelle Maschinen und Kubernetes-Workloads auf einer einzigen Plattform sowie Isolations-, Sicherheits- und Governance-Kontrollen auf Unternehmensniveau. Die Plattform wird mit einem transparenten Lebenszyklusmanagement, mehreren Leistungsstufen und einem an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verfügbaren Managed-Operations-Service bereitgestellt.

Rackspace wird Rackspace Cloud auf der VMware Explore 2026 in Las Vegas vom 31. August bis zum 3. September vorstellen. Dort ist Rackspace als Diamond-Sponsor am Stand Nr. 104 vertreten und wird im Rahmen der Session "VCF State of the Union: Optimizing Costs and Closing Security Gaps in the AI Era [CLOB1276LV]" einen Vortrag halten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rackspace.com/enterprise-ai/partners/vmware.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology (NASDAQ: RXT) ist der Betreiber des gesamten KI-Stacks für Unternehmen - von der geregelten privaten Cloud bis hin zu KI-Inferenz und Agenten im Produktivbetrieb. Mit einem Outcomes-as-a-Service-Modell, das auf einer sicheren Infrastruktur, soliden Datengrundlagen und vor Ort stationierten Technik basiert, liefert Rackspace Geschäftsergebnisse für regulierte und geschäftskritische Branchen, in denen Governance, Souveränität und Verfügbarkeit unverzichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rackspace.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995, unter anderem hinsichtlich der erwarteten Vorteile, Funktionen, Verfügbarkeit und Leistung von Rackspace Cloud auf Basis von VMware Cloud Foundation. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen; dazu gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Rackspace Technology auf Formular 10-K, den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen beschriebenen Risiken und Ungewissheiten. Rackspace übernimmt keine Verpflichtung, diese Angaben zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt

Will Link

Stanton Public Relations & Marketing

rackspace@stantonprm.com