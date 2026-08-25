Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag vom leichten Rücksetzer zum Wochenstart erholt und freundlich geschlossen. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Renditen auf den US-Staatsanleihen. Zudem waren Techwerte gesucht im Kielwasser des Aufschwungs der Nvidia-Aktien angesichts der am Mittwochabend anstehenden Geschäftszahlen des Chipriesen. Für Erleichterung sorgte, dass der Konflikt zwischen den USA und dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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