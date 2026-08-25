Paris / London / Zürich - Die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen haben Europas wichtigste Aktienindizes am Dienstag gestützt. Zumindest zeitweise etwas Rückenwind gaben auch robuste deutsche Wirtschaftsdaten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rettete legte um 0,12 Prozent auf 6.455,63 Punkte zu. Er zeigte sich damit ähnlich lethargisch wie sein US-Pendant Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende. Ausserhalb des Euroraums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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