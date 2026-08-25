München - Der Spielfilm "Everytime" von Sandra Wollner geht für Deutschland bei der 99. Oscar-Verleihung in der Kategorie "Best International Feature Film" ins Rennen. Das teilte die zuständige Dachorganisation für die Vorbereitung und Durchführung des Auswahlverfahrens, "German Films", am Dienstag mit.



In "Everytime" gelinge Regisseurin und Drehbuchautorin Sandra Wollner das Kunststück, mit rein filmischen Mitteln und einer überraschenden Leichtigkeit Trauer als Zustand einer aus den Fugen geratenen Welt erlebbar zu machen, erklärte die neunköpfige Jury nach Sichtung der elf Filme, die zur Auswahl standen. Die herausragende Kameraarbeit erzeuge eine flirrende, bisweilen entrückte Atmosphäre, ohne sich vor die Figuren zu drängen. Das Schauspielensemble überzeuge in seiner Natürlichkeit, wobei die Charakterzeichnungen durchweg präzise und ambivalent blieben.



Der Film handelt von Ella, die ihre Tochter Jessie verloren hat. Was ihr bleibt, sind Jessies jüngere Schwester und eine komplizierte Beziehung zu dem Jungen, dem alle die Schuld geben. Das Trio begibt sich in dem Film auf einen Familienurlaub, der eigentlich nie stattgefunden hat. Dabei verflechten sich Erinnerung und Gegenwart untrennbar miteinander.



Nach den in diesem Frühjahr von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences eingeführten Regeländerungen können nun auch Filme, die bei ausgewählten internationalen Filmfestivals bedeutende Preise gewonnen haben, in der Kategorie "International Feature Film" eingereicht werden. Somit qualifizieren sich auch die beiden deutschen Produktionen "Von Scham und Geld" von Visar Morina, der beim Sundance Film Festival mit dem Grand-Jury-Preis ausgezeichnet worden war, und "Gelbe Briefe" von Ilker Catak, der bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen Berlin den Goldenen Bären gewonnen hatte, für die Einreichung in dieser Oscar-Kategorie.



Die Auswahlliste mit 15 Titeln in der Kategorie "Best International Feature Film" soll am 15. Dezember bekannt gegeben werden. Die fünf nominierten Filme sollen aus dieser Auswahlliste ausgewählt und am 21. Januar 2027 bekannt gegeben werden. Die Oscar-Verleihung ist für den 14. März 2027 geplant.





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