Berlin - Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer sind getrennt. Das teilte ihr Anwalt Christian Schertz am Dienstag mit. Seine Mandanten hätten "bereits vor längerer Zeit und in Freundschaft" entschieden, in Zukunft "getrennte Wege zu gehen".



Ferres und Maschmeyer selbst ließen sich mit folgenden Worten zitieren: "Unsere Tätigkeiten als Schauspielerin und Produzentin beziehungsweise als Investor beanspruchen uns zeitlich sehr und verlangen unsere Anwesenheit an vielen Orten der Welt, weit weg von zuhause. Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden. Wir blicken mit großer Dankbarkeit auf unseren gemeinsamen Weg zurück und werden in Zukunft eng verbunden bleiben. Das Wohl unserer Familie steht für uns an erster Stelle. Für unsere jeweiligen Stiefkinder und unsere gesamte Familie sind und bleiben wir unverändert aus vollem Herzen da".



Anwalt Schertz bat darum, die Privatsphäre der Mandanten und ihrer Familie zu respektieren. Weitere Stellungnahmen würden nicht abgegeben, von weiteren Anfragen solle die Presse Abstand nehmen.





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