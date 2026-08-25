Rheinmetall baut sich gerade ein zweites Standbein auf, das mit klassischer Rüstung wenig zu tun hat. Der Düsseldorfer Konzern hat heute einen Auftrag der Bundeswehr erhalten, der ihn erstmals als Generalunternehmer für den Aufbau und Betrieb eines kompletten Militärcamps positioniert. Standort ist Litauen, Volumen beim Aufbau: 250 Millionen €. Camp für 2.000 Soldaten Im Rahmen des Programms G-CAP II SU errichtet Rheinmetall eine modulare Liegenschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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