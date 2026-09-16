Zwei politische Großereignisse bestimmten heute das Bild für Rheinmetall: US-Verteidigungsminister Hegseth unterzeichnete in Washington eine Rüstungsvereinbarung mit Pistorius, während EU-Kommissionschefin von der Leyen Kanada ein historisches Angebot als assoziiertes EU-Mitglied machte. Die Aktie reagiert dennoch verhalten - der bevorstehende Fed-Zinsentscheid hält die Märkte in Schach.Die Rheinmetall-Aktie tendiert am Mittwoch trotz starker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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