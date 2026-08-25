Apple macht seine Macs fit für die KI-Ära. Neue M6-, M5-Pro- und M5-Ultra-Chips sollen deutlich mehr Leistung liefern. Der Konzern setzt dabei auf lokale KI-Anwendungen und professionelle Nutzer. Apple treibt seine Computer-Sparte für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz voran. Der Konzern hat neue Modelle des Mac mini und des Mac Studio vorgestellt, die mit leistungsfähigeren Chips speziell für KI-Anwendungen ausgestattet sind. Der neue Mac mini kommt mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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