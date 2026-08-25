Los Angeles - Die US-Entertainerin Dolly Parton ist tot. Sie starb im Alter von 80 Jahren, teilte ihr Management am Dienstag mit.
Parton war seit den 1970er-Jahren eine der erfolgreichsten Sängerinnen und Songautorinnen im Bereich Country- und Popmusik, hatte zahlreiche Nummer-Eins-Hits und soll über 100 Millionen Alben verkauft haben. Für ihre Erfolge bekam sie zehn Grammys.
In Deutschland war sie besonders bekannt mit Songs wie "Islands in the Stream" (1983 zusammen mit Kenny Rogers), "9 to 5" (1981) oder "Jolene" (1973), die sich teils wochenlang in den Charts tummelten.
Parton war seit den 1970er-Jahren eine der erfolgreichsten Sängerinnen und Songautorinnen im Bereich Country- und Popmusik, hatte zahlreiche Nummer-Eins-Hits und soll über 100 Millionen Alben verkauft haben. Für ihre Erfolge bekam sie zehn Grammys.
In Deutschland war sie besonders bekannt mit Songs wie "Islands in the Stream" (1983 zusammen mit Kenny Rogers), "9 to 5" (1981) oder "Jolene" (1973), die sich teils wochenlang in den Charts tummelten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur