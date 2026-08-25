Die SCP Standard Capital Partners AG ("SCP" oder die "Gesellschaft") hat heute vereinbart, sämtliche Anteile an der Vanea Technologies GmbH ("VANEA") und der Nocturne Technologies GmbH ("Nocturne") zu erwerben. Die Anteile werden im Wege von Sacheinlagen unter Nutzung des Genehmigten Kapitals 2026 gegen Ausgabe neuer Aktien und eine Barabfindung erworben.

VANEA ist ein junges Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Verteidigungslösungen für das anbrechende Zeitalter der autonomen Kriegsführung spezialisiert hat. Nocturne mit Sitz in Osnabrück auch bekannt als Nocturne Defence ist auf zukunftsweisende Lösungen im Bereich ziviler und militärischer Counter-UAS-Systeme (Drohnenabwehr) spezialisiert.

Der Kaufpreis für die Übernahme von VANEA liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich und setzt sich aus einer Bar- und einer Aktienkomponente zusammen. Der Kaufpreis für die Übernahme von Nocturne besteht aus einer Bar- und einer Aktienkomponente, die zusammen einen Betrag im hohen sechsstelligen Bereich ergeben.

Künftig wird sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Technologien für autonome Abwehrlösungen konzentrieren. In diesem Zusammenhang beabsichtigt das Unternehmen, der nächsten außerordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, den Namen in VANEA AG zu ändern und den Unternehmenszweck entsprechend anzupassen. Die außerordentliche Hauptversammlung wird voraussichtlich vor Ende November 2026 stattfinden.

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