New York - Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 53.577 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.677 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.209 Punkten 0,6 Prozent im Plus.



Während die Anleger am Dienstag auf die Quartalszahlen von Nvidia warteten, um Hinweise auf den weiteren Verlauf der KI-Rally zu erhalten, rückte der Zollkonflikt der USA mit Kanada in den Fokus. Die kanadische Regierung reagierte mit Vergeltungszöllen auf die US-Zölle. "Unsere Gegenzölle - Dollar für Dollar und Zollsatz für Zollsatz - sowie ein Hilfspaket in Höhe von mehreren Milliarden Dollar werden Arbeitnehmer, Landwirte, Familien und Unternehmen schützen, während wir eine stärkere, widerstandsfähigere und diversifiziertere kanadische Wirtschaft aufbauen", sagte der kanadische Finanzminister Francois-Philippe Champagne. Er warf der US-Regierung vor, in den Zollverhandlungen zu viel verlangt und zu wenig angeboten zu haben.



Die nun angekündigten Gegenzölle Kanadas sollen ab dem 8. September gelten und ein Volumen von 27,6 Milliarden Dollar haben. Zu den Waren, für die Gegenzölle in Höhe von 50 Prozent gelten sollen, gehören Stahl- und Aluminiumprodukte sowie Möbel, Kleidung und Bekleidung. Zölle in Höhe von 25 Prozent sollen für Haushaltsgeräte, Milchprodukte wie Käse, Fisch und Meeresfrüchte sowie bestimmte Stahl- und Aluminium-Derivate eingeführt werden.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1678 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8563 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.667 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 128,50 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 87,17 US-Dollar, das waren 500 Cent oder 5,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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