Appian bestätigt zentrale technische Bedingungen für Kredittranche. Parallel schreiten Untertageentwicklung und Infrastruktur voran, während Proserpine zusätzliches Explorationspotenzial eröffnet.

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+++ Gold über 4.600 USD - Cariboos Sensitivität rückt neu in den Fokus +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold notiert aktuell um die 4.680 USD je Feinunze und markiert damit den höchsten Stand seit gut drei Monaten. Damit liegt der Marktpreis weiterhin deutlich über der Basisannahme der Cariboo-Machbarkeitsstudie von 2.400 USD je Unze und oberhalb des höchsten in der veröffentlichten Sensitivitätstabelle ausgewiesenen Goldpreises von 4.500 USD, von Osisko Gold Group (WKN: A42FUV).

Gerade hier zeigt sich der operative Hebel eines genehmigten Goldprojekts: In der 2025 veröffentlichten Feasibility Study steigt der modellierte After-Tax-NPV5 bei einem Goldpreis von 4.500 USD je Unze und einem USD/CAD-Wechselkurs von 1,35 auf 3,249 Mrd. CAD. Die modellierte After-Tax-IRR beträgt 51,9%. Diese Sensitivität hält andere Annahmen der Studie konstant und ist weder eine neue Bewertung noch eine aktualisierte Feasibility Study. Kosten, Wechselkurse, Zeitplan und weitere Projektparameter können sich seit Erstellung der Studie verändert haben.

20. August: Appian bestätigt zentrale technische Kreditbedingungen

Die wichtigste neue Meldung für die Investmentstory kam am 20. August. Appian Capital Advisory hat nach seiner Prüfung bestätigt, dass zentrale technische Bedingungen für die noch nicht gezogene zweite Tranche von 350 Mio. USD erfüllt sind. Konkret betrifft dies unter anderem das abgeschlossene Lowhee-Infill-Bohrprogramm und das Ore-Sorting-Programm. Diese technischen Bedingungen wurden aus der Kreditvereinbarung entfernt.

Gleichzeitig wurde die besicherte Projektkreditfazilität über insgesamt 450 Mio. USD zu günstigeren Bedingungen neu gefasst. Für die erste Ziehung wurde die Zinsmarge von SOFR + 9,50% auf SOFR + 9,00% reduziert, und ab der zweiten Ziehung sinkt die Marge von SOFR + 7,50% auf SOFR + 7,25%. Zudem entfällt bei der ersten Ziehung der bisherige SOFR-Aufschlag von 0,10 Prozentpunkten und die Option, aufgelaufene Zinsen als PIK zu begleichen, wurde um zwölf Monate verlängert.

Für Osisko Gold ist das ein wesentlicher De-Risking-Schritt: Ein externer Finanzierungspartnerhat zentrale technische Arbeitsprogramme geprüft und die entsprechenden Kreditbedingungen als erfüllt akzeptiert. Die zweite Ziehung ist damit zwar noch nicht verfügbar, da sie von weiteren Bedingungen im Zusammenhang mit Construction Readiness sowie von üblichen vertraglichen Voraussetzungen abhängig bleibt.

Cariboo: genehmigte Projektbasis mit 2,07 Mio. Unzen Reserven

Das zu 100% gehaltene Cariboo Gold Projekt liegt im historischen Wells-Barkerville Mining Camp in Zentral-British-Columbia. Jüngste Unternehmensmeldungen beziffern das regionale Landpaket auf rund 186.740 Hektar mit einer Ausdehnung von etwa 77 Kilometer von Nordwest nach Südost. Das Kernprojekt ist nach Unternehmensangaben vollständig genehmigt und befindet sich auf Machbarkeitsstudienniveau.

Die 2025er Feasibility Study basiert auf 17,815 Mio. Tonnen wahrscheinlichen Mineralreserven mit 3,62 g/t Gold beziehungsweise 2,071 Mio. enthaltenen Unzen Gold. Zusätzlich werden - exklusive der Reserven - 8.000 oz "gemessene", 1,604 Mio. oz "angezeigte" und 1,864 Mio. oz "abgeleitete" Mineralressourcen ausgewiesen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Die Studie modelliert über zehn Jahre durchschnittlich rund 190.000 Unzen Goldproduktion pro Jahr, in den ersten fünf Jahren etwa 202.000 Unzen jährlich. Die Lebenszyklus-AISC werden mit 1.157 USD je Unze angegeben, die anfänglichen Investitionen mit 881 Mio. CAD.

Quelle: Osisko Gold Group Inc.

Bei der Basisannahme von 2.400 USD je Unze Gold ergibt sich ein After-Tax-NPV5 von 943 Mio. CAD und eine After-Tax-IRR von 22,1%.

Von der Planung in die Umsetzung: 2,7 Kilometer Untertageentwicklung

Zum Ende des zweiten Quartals waren rund 2,7 km Untertageentwicklung abgeschlossen. Die Arbeiten laufen vom Cow Portal in die Lowhee Zone und über die Hauptzufahrtsrampe in Richtung Cow Mountain. Der erste Zugang zur Cow-Mountain-Zone wurde erreicht, dort wird eine eigene Bohrstrecke für weitere Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung vorbereitet.

An der Oberfläche schreiten Abraumhalde, Sedimentkontrollbecken und vorbereitende Arbeiten am Mine Site Complex voran. Die Modernisierung der Bonanza-Ledge-Wasseraufbereitung ist abgeschlossen, die Inbetriebnahme läuft. Das Camp wurde auf 358 Zimmer erweitert.

Quelle: Osisko Gold Group Inc.

Detailliertes Engineering, Beschaffung, Ausschreibungen und externe Reviews von Engineering-, Ausführungs- und Kostenannahmen gehören inzwischen zu den zentralen Construction-Readiness-Arbeiten.

Lowhee: Aus Infill-Ergebnissen wird ein Finanzierungsschritt

Das abgeschlossene Lowhee-Infill-Programm umfasste in der internen Reconciliation-Analyse 17.072 Meter in 185 Diamantbohrungen. In zwei lokal untersuchten Bereichen zeigte sich die erwartete geologische Variabilität: Zone 1 wies gegenüber dem kurzfristigen Modell rund 30% mehr Tonnen und 6% mehr Goldunzen bei rund 18% niedrigerem Gehalt auf, Zone 2 rund 8% weniger Tonnen, aber etwa 8% mehr Goldunzen bei rund 16% höherem Gehalt.

Die Ergebnisse sind keine aktualisierte Ressourcen- oder Reservenschätzung und dürfen nicht auf das Gesamtprojekt hochgerechnet werden. Ihre praktische Bedeutung ist durch die Appian-Bestätigung vom 20. August dennoch gestiegen: Die entsprechende technische Kreditbedingung gilt nun als erfüllt.

Auch die lokale Einbindung wurde weiter formalisiert. Seit 21. Juli besteht zwischen der Osisko-Tochter Barkerville Gold Mines und dem District of Wells eine dreijährige Support-and-Benefits-Vereinbarung. Sie sieht freiwillige Beiträge von insgesamt bis zu 3 Mio. CAD für soziale und wirtschaftliche Initiativen vor und schafft einen Rahmen für die weitere Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Die Vereinbarung ist ein positives Element der lokalen Einbindung, ersetzt jedoch keine allgemeine gesellschaftliche Zustimmung oder sonstige regulatorische Anforderungen.

Proserpine: neues mineralisiertes System nur sieben Kilometer von Cariboo

Der zweite Wachstumshebel liegt außerhalb der heutigen Cariboo-Reserven. Am Proserpine-Ziel bestätigten die ersten 14 Oberflächenbohrungen über insgesamt 6.463 Meter ein neues goldmineralisiertes System. Proserpine liegt rund sieben Kilometer südöstlich des Cariboo-Deposits innerhalb des größeren regionalen Landpakets.

Zu den auffälligsten Abschnitten zählen 95,93 g/t Gold über 4,60 Meter in 71 Meter vertikaler Tiefe, einschließlich 873 g/t über 0,50 Meter, sowie 5,46 g/t Gold über 8,60 Meter. Das Unternehmen meldet daneben breitere Zonen niedrigergradiger Mineralisierung, die auf mögliches Bulk-Mining-Potenzial hindeuten könnten. Das ist Explorationspotenzial und keine Aussage über eine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Quelle: Osisko Gold Group Inc.

Die bislang getestete Fläche misst ungefähr 1,0 mal 0,5 Kilometer innerhalb einer größeren rund 6 mal 1 Kilometer umfassenden Gold-in-Boden- und Gesteinsanomalie. Nach der saisonalen Unterbrechung wurden die Bohrungen wieder aufgenommen, weitere 26.500 Meter sind geplant. Projektweit können sich die verschiedenen Programme 2026 und darüber hinaus auf bis zu rund 160.000 Bohrmeter summieren.

837 Mio. CAD Cash plus Finanzierungspipeline

Zum 30. Juni verfügte Osisko Gold über rund 837,3 Mio. CAD an Cash und Cash-Äquivalent. Gleichzeitig waren rund 113,6 Mio. USD aus der ersten Appian-Ziehung sowie 300 Mio. USD aus den im Mai abgeschlossenen 4,125%-Wandelanleihen ausstehend. Die noch nicht gezogenen 350 Mio. USD der Appian-Fazilität könnten die Finanzierungssichtbarkeit weiter verbessern, stehen aber weiterhin unter den verbleibenden Ziehungsbedingungen.

Damit ist die finanzielle Ausgangslage deutlich stärker als in früheren Projektphasen. Dennoch wäre die Aussage, Cariboo sei bereits vollständig durchfinanziert, zu weitgehend.

Tintic: 32,7 Mio. CAD Umsatz aus kleinmaßstäblichen Aktivitäten

Beim Tintic-Projekt in Utah verkaufte Osisko Gold im zweiten Quartal 5.547 Unzen Gold aus kleinmaßstäblichen Heap-Leach-, Stockpile- und Direct-Shipping-Aktivitäten. Daraus entstanden 32,7 Mio. CAD Umsatz und 8,1 Mio. CAD operatives Ergebnis. Unter anderem wurden 4.879 Tonnen Material mit durchschnittlich 38,71 g/t Gold direkt versandt.

Diese Umsätze liefern einen positiven operativen Beitrag, dürfen aber nicht mit regulärer kommerzieller Minenproduktion gleichgesetzt werden. Osisko bezeichnet die Aktivitäten ausdrücklich als Small-Scale Processing und Testmining, weshalb Umfang und Fortführung sich ändern oder gar eingestellt werden können.

Neuer Name, klarere Positionierung

Seit Juli firmiert das Unternehmen als Osisko Gold Group Inc., seit dem 20. Juli werden die Stammaktien an TSXV und NYSE unter OGG gehandelt. Die neue Bezeichnung soll die Positionierung als nordamerikanischer Goldentwickler mit Cariboo als Flaggschiff und Tintic als ergänzendem Brownfield-Asset widerspiegeln.

Von Osisko Gold Group Inc. bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Osisko Gold Group.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-group-advancing-cariboo-towards-production-and-generating-profits-from-tintic/

Fazit: Cariboo wird technisch und finanziell weiter, das Risiko wird weiter minimiert

Der entscheidende Fortschritt der vergangenen Wochen ist nicht nur ein weiterer Bohrabschnitt, sondern die Bestätigung durch Appian, dass zentrale technische Bedingungen für die zweite Kredittranche erfüllt sind. Zusammen mit den verbesserten Kreditkonditionen, 837,3 Mio. CAD Cash zum Quartalsende, laufender Untertageentwicklung und einer vollständig genehmigten Projektbasis verbessert das die Finanzierungssichtbarkeit von Cariboo spürbar.

Gleichzeitig bleibt die Wachstumsoption außerhalb des aktuellen Minenplans groß. Proserpine hat mit ersten hochgradigen und breiteren mineralisierten Abschnitten ein neues Zielsystem bestätigt, während tiefere Cariboo-Bohrungen, Cow-Mountain-Infill, Yanks Peak und QR Mine zusätzliche Ansatzpunkte liefern.

Der derzeit hohe Goldpreis verstärkt auf dem Papier die Sensitivität der 2025er Projektökonomie erheblich. Entscheidend bleiben jedoch die verbleibenden Kreditbedingungen, aktualisierte Baukosten und Zeitpläne, die spätere Bauentscheidung, technische Umsetzung und die Fähigkeit, Explorationserfolge in belastbare Ressourcen beziehungsweise Reserven zu überführen. Gerade diese Kombination aus bereits genehmigtem Kernprojekt, zunehmender Finanzierungssicherheit und zusätzlichem Distriktpotenzial macht die aktuelle Osisko-Gold-Story aus.

Glück auf und viele Grüße,

Ihr

Marc Ollinger

SRC Swiss Resource Capital AG

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Wissenschaftliche und technische Grundlage / Qualified Persons

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Cariboo Gold Project und zur 2025 Feasibility Study beruhen auf dem NI-43-101-Technical Report "Feasibility Study for the Cariboo Gold Project, District of Wells, British Columbia, Canada" vom 11. Juni 2025 mit effektivem Datum 25. April 2025. Der Bericht wurde von unabhängigen Qualified Persons von BBA Engineering Ltd. und weiteren unabhängigen Fachbüros erstellt.

Die wissenschaftlichen und technischen Inhalte der Q2-2026-Unternehmensmeldung sowie der aktuellen Explorationsmeldungen wurden von Scott Smith, P.Geo., Vice President Exploration von Osisko Gold Group Inc. und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Die genannten QP-Prüfungen beziehen sich auf die jeweiligen Primärquellen und erstrecken sich nicht automatisch auf den vorliegenden deutschsprachigen Werbebeitrag. SRC hat die technischen Berichte, Bohrdaten, Modelle und Berechnungen nicht unabhängig neu erstellt oder verifiziert.

Für die strengste kanadische Compliance-Praxis sollte die endgültige technische Fassung dieses im Auftrag beziehungsweise im Namen des Emittenten verbreiteten Beitrags vor Veröffentlichung zusätzlich durch die zuständige Qualified Person von Osisko Gold Group Inc. geprüft und genehmigt werden.

Quellen und Datenstand

• Osisko Gold Group, Appian Credit Facility Amendment / Technical Conditions, 20.08.2026

• Osisko Gold Group, Q2 2026 Results, 13.08.2026

• Osisko Gold Group, Proserpine Exploration Results, 05.08.2026

• Osisko Gold Group, Lowhee Infill Final Results, 23.07.2026

• Osisko Gold Group, Support and Benefits Agreement with District of Wells, 22.07.2026

• Osisko Gold Group, Cariboo 2025 Feasibility Study / sensitivity tables, 28.04.2025

• Osisko Gold Group, NI 43-101 Cariboo Technical Report filing, 11.06.2025

• Reuters, Gold market update, 24.08.2026

• Reuters, Gold market update, 25.08.2026

• BC Securities Commission, Promotional Communications about Companies

• Delegierte Verordnung (EU) 2016/958

Intro-Bild-Quelle: Osisko Gold Group

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Mineralressourcen / Mineralreserven / Exploration: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf. Insbesondere Inferred Mineral Resources weisen eine höhere geologische Unsicherheit auf und dürfen nicht als Mineralreserven behandelt werden. Die Lowhee-Reconciliation ist vorläufig und intern und stellt keine aktualisierte Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzung dar. Die Proserpine-Ergebnisse sind vorläufige Explorationsdaten; einzelne hochgradige Abschnitte beweisen weder Größe noch Kontinuität einer wirtschaftlich abbaubaren Lagerstätte. Bohrabschnitte entsprechen nicht zwangsläufig der wahren Mächtigkeit.

Zukunftsgerichtete Informationen / Finanzierung: Aussagen zu Kreditziehungen, Erfüllung verbleibender Kreditbedingungen, Baufortschritt, Engineering, Beschaffung, Projektkosten, Zeitplänen, Produktion, Ressourcenumwandlung und Exploration sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Annahmen. Die Bestätigung zentraler technischer Bedingungen durch Appian bedeutet nicht, dass die zweite Kredittranche bereits gezogen oder bedingungslos verfügbar ist. Weitere Bedingungen bleiben zu erfüllen. Die vorhandenen liquiden Mittel und Finanzierungsinstrumente bedeuten nicht, dass Cariboo vollständig finanziert ist; weiterer Kapitalbedarf und Verwässerung sind möglich.

Tintic: Die bei Tintic erzielten Goldverkäufe stammen aus kleinmaßstäblichen Aktivitäten einschließlich Heap Leaching, Stockpile-Verarbeitung und Direct Shipping mineralisierten Materials. Sie stellen keine kommerzielle Minenproduktion dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Test Mining beziehungsweise begrenzte Aktivitäten verändert, reduziert oder ausgesetzt werden können.

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