Osisko Gold stößt bei den unterirdischen Infill-Bohrungen in der Lowhee-Zone im Cariboo-Goldprojekt auf 7,28 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 16,15 m (105 m vertikale Tiefe), darunter 173,66 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,60 m, sowie auf 7,13 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 11,60 m (61 m vertikale Tiefe)
HIGHLIGHTS
- 3.933 m neue Infill-Bohrungen in 36 Bohrlöchern auf der 1.290-m-Sohle der Lowhee-Zone. Zu den wichtigsten Abschnitten zählen:
- 7,28 g/t Au auf 16,15 m (~105 m vertikale Tiefe), einschließlich 173,66 g/t Au auf 0,60 m, 6,80 g/t Au auf 0,50 m, 5,39 g/t Au auf 0,50 m und 3,58 g/t Au auf 0,50 m
- 7,13 g/t Au auf 11,60 m (~61 m vertikale Tiefe), einschließlich 62,06 g/t Au auf 0,50 m, 31,88 g/t Au auf 0,80 m, 18,85 g/t Au auf 0,50 m, 7,13 g/t Au auf 0,85 m, 6,47 g/t Au auf 0,90 m und 2,23 g/t Au auf 0,85 m
Toronto, Ontario, 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) ("Osisko Gold" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ - freut sich, neue Ergebnisse aus seinem laufenden Definitions- und Infill-Bohrprogramm mit Zielabständen von 10-15 Metern ("m") bekannt zu geben. Das Programm umfasst insgesamt 3.933 m in 36 Bohrlöchern, die von der 1.290-m-Sohle in der Lowhee-Zone des genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekts Cariboo Gold (das "Projekt") gebohrt wurden, das sich derzeit im zentralen British Columbia, Kanada.
Chris Lodder, Präsident, erklärte: "Die laufenden Untertage-Ergänzungsbohrungen stärken weiterhin unser Vertrauen in die Lowhee-Zone der Cariboo-Goldlagerstätte. Abschnitte außerhalb der modellierten Reservenstollen deuten zudem auf ein Potenzial für die Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hin, was das Potenzial des Cariboo-Goldprojekts untermauert, während die Untertage-Erschließung in neue Zonen voranschreitet."
Unternehmensnachrichten
- Im Zusammenhang mit dem laufenden Bau des Cariboo-Goldprojekts hat das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Barkerville Gold Mines Ltd. den Auftrag für die fortlaufende Untertage-Erschließung und die damit verbundenen Arbeiten mit Wirkung zum 5. Oktober 2026 an den bisherigen Auftragnehmer JDS Energy & Mining Inc. ("JDS") vergeben.
- Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten neu eingestellten Führungskräften und Mitarbeitern insgesamt (i) 72.700 Aktienoptionen des Unternehmens (die "Optionen") und (ii) 553.700 Restricted Share Units des Unternehmens ("RSUs") an bestimmte neu eingestellte Führungskräfte und nicht-leitende Mitarbeiter (zusammenfassend die "Anreizprämien") gemäß dem umfassenden Aktienanreizplan des Unternehmens ("Omnibus-Plan") gewährt hat. Die Anreizprämien sollen die Interessen der Empfänger mit denen der Aktionäre in Einklang bringen und die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen. Die Optionen sind zu einem Preis von 4,00 C$ pro Stammaktie des Unternehmens (basierend auf dem Schlusskurs an der TSX Venture Exchange vom 2. Oktober 2026) ausübbar und verfallen am 5. Oktober 2031. Die Optionen werden in drei gleichen Tranchen über die nächsten drei Jahre unverfallbar. Die RSUs werden am 5. Oktober 2029 in einer einzigen Tranche unverfallbar und unterliegen zeitlichen sowie leistungsbezogenen Bedingungen.
HIGHLIGHTS DER BOHRUNGSERGEBNISSE
Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsergebnisse von sechsunddreißig (36) Diamantbohrlöchern ("DD"), die in vier Bohrfeldern mit einer Gesamtlänge von 3.933 m nordwestlich der Bohrstation L1290-ORE-000 in Tiefen zwischen 81,20 und 150,50 m durchgeführt wurden (siehe Tabelle 1 und Abbildungen 5-9). Alle Bohrlöcher wurden mit HQ-Bohrkronen (Durchmesser 63,5 Millimeter) angebohrt. Die geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten der Abschnitte sind in Tabelle 1 aufgeführt. Zu den ausgewählten Highlights der Photon-Analyseergebnisse gehören:
- 7,28 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au") auf 16,15 m in ~105 m vertikaler Tiefe in BMU-26-121, darunter:
- 173,66 g/t Au auf 0,60 m sowie
- 6,80 g/t Au auf 0,50 m sowie
- 5,39 g/t Au auf 0,50 m, sowie
- 3,58 g/t Au auf 0,50 m
- 7,13 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 11,60 m in einer vertikalen Tiefe von ca. 61 m im Bohrloch BMU-26-075 (Abbildung 1), darunter:
- 62,06 g/t Au auf 0,50 m, sowie
- 31,88 g/t Au auf 0,80 m sowie
- 18,85 g/t Au auf 0,50 m sowie
- 7,13 g/t Au auf 0,85 m, und
- 6,47 g/t Au auf 0,90 m sowie
- 2,23 g/t Au auf 0,85 m
- 9,40 g/t Au auf 8,50 m in einer vertikalen Tiefe von ca. 72 m in Bohrloch BMU-26-076, darunter:
- 78,39 g/t Au auf 0,65 m sowie
- 41,31 g/t Au auf 0,55 m sowie
- 3,77 g/t Au auf 0,55 m sowie
- 3,06 g/t Au auf 0,50 m
- 29,30 g/t Au auf 2,10 m in ~62 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-096 (Abbildung 2), darunter:
- 111,38 g/t Au auf 0,55 m
- 10,26 g/t Au auf 5,75 m in ~56 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-076, darunter:
- 60,62 g/t Au auf 0,80 m sowie
- 7,84 g/t Au auf 0,50 m sowie
- 5,28 g/t Au auf 0,50 m, sowie
- 4,82 g/t Au auf 0,50 m
- 4,04 g/t Au auf 14,35 m in ~78 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-098, darunter:
- 29,57 g/t Au auf 1,00 m, sowie
- 20,35 g/t Au auf 1,00 m, und
- 7,06 g/t Au auf 0,50 m
- 9,98 g/t Au auf 5,70 m in ~91 m vertikaler Tiefe in Bohrung BMU-26-118, einschließlich:
- 72,45 g/t Au auf 0,60 m, sowie
- 8,75 g/t Au auf 0,75 m, und
- 6,38 g/t Au auf 0,50 m sowie
- 3,16 g/t Au auf 0,50 m
- 11,17 g/t Au auf 3,05 m in ~65 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-119, darunter:
- 50,82 g/t Au auf 0,50 m, und
- 14,38 g/t Au auf 0,50 m
- 2,71 g/t Au auf 9,95 m in ~63 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-097, darunter:
- 19,51 g/t Au auf 0,95 m sowie
- 6,95 g/t Au auf 0,50 m sowie
- 4,87 g/t Au auf 0,50 m
- 4,10 g/t Au auf 6,50 m in ~40 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-047, einschließlich:
- 17,25 g/t Au auf 0,50 m sowie
- 14,98 g/t Au auf 0,50 m, und
- 9,18 g/t Au auf 0,50 m, und
- 6,33 g/t Au auf 0,50 m, sowie
- 2,51 g/t Au auf 0,50 m
Die vollständigen Analyseergebnisse, einschließlich der Schätzungen der tatsächlichen Mächtigkeit, sind in Tabelle 1 dargestellt. Die vertikalen Tiefen werden von der modellierten topografischen Oberfläche bis zum Mittelpunkt des Abschnitts gemessen. Die Bohrlochstandorte und -ausrichtungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Nicht entnommene Abschnitte wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Bei hochgradigen Analysen wurden keine oberen Grenzwerte angewendet.
Die nach dem Cutoff-Verfahren zusammengefassten Analyseergebnisse aus den laufenden Verfüllbohrungen auf der Sohle 1290, die in der Draufsicht in Abbildung 5 und im Querschnitt in den Abbildungen 6-9 dargestellt sind, zeigen eine gewisse räumliche Korrelation mit den modellierten Reservenstollen; Abschnitte außerhalb dieser Bereiche deuten auf ein Potenzial für die Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hin.
ABBILDUNG 1: 7,13 g/t Au auf 11,60 m in ~61 m vertikaler Tiefe in BMU-26-075
ABBILDUNG 2: Sichtbares Gold mit Pyrit unter der Lupe in einem zusammengesetzten Abschnitt mit 29,30 g/t Au auf 2,1 m in ~62 m vertikaler Tiefe in Bohrung BMU-26-096
ABBILDUNG 3: Lagerstättenkarte des Cariboo-Goldprojekts mit der Lage der Lowhee-Zone und dem Untertagezugang "Cow Portal".
ABBILDUNG 4: Lage und Überblick über die laufenden Diamantbohrungen zur Definition und Verdichtung der Lowhee-Zone im Untertagebau.
ABBILDUNG 5: Ausgewählte Höhepunkte der Untertagebohrungen in der Lowhee-Zone (Draufsicht).
ABBILDUNG 6: Ausgewählte Höhepunkte der Untertage-Bohrprobenanalysen L1290-ORE-F09 (aus dieser Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 029°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.
ABBILDUNG 7: L1290-ORE-F10 - Ausgewählte Höhepunkte der Untertagebohrungsanalysen (aus dieser Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 039°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.
ABBILDUNG 8: Ausgewählte Höhepunkte der Untertage-Bohrprobenanalyse L1290-ORE-F11 (aus dieser Veröffentlichung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Diamantbohrungen an der Oberfläche und im Untertagebau im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 046°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.
ABBILDUNG 9: Ausgewählte Höhepunkte der Untertage-Bohrprobenanalysen L1290-ORE-F12 (aus dieser Veröffentlichung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Diamantbohrungen an der Oberfläche und im Untertagebau im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 050°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.
Tabelle 1: Längengewichtete Analyse-Komposite und Einzelproben >= 1,8 g/t für die Untertage-Diamantbohrungen in der Lowhee-Zone.
Bohrloch-ID
Von (m)
Bis (m)
Länge (m)
Au g/t
Geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (m)
Ungefähre vertikale Tiefe (m)
BMU-26-047
50,10
51,10
1,00
2,32
0,82
76
Einschließlich
50,10
50,60
0,50
4,38
83,00
83,50
0,50
2,34
0,41
49
89,65
96,15
6,50
4,10
4,09
40
Einschließlich
90,15
90,65
0,50
17,25
und
92,15
92,65
0,50
2,51
und
92,65
93,15
0,50
14,98
und
94,15
94,65
0,50
6,33
und
94,65
95,15
0,50
9,18
99,30
100,30
1,00
2,67
0,64
34
Einschließlich
99,30
99,80
0,50
4,05
BMU-26-050
85,30
91,80
6,50
1,92
5,37
45
Einschließlich
87,30
87,80
0,50
1,99
und
87,80
88,40
0,60
4,43
und
88,90
89,50
0,60
3,74
und
89,50
90,20
0,70
8,06
101,65
103,65
2,00
2,96
1,64
33
Einschließlich
102,15
102,65
0,50
9,84
BMU-26-053
48,00
48,50
0,50
2,24
0,38
82
123,00
123,50
0,50
17,80
0,43
21
BMU-26-056
11,10
11,60
0,50
1,87
0,48
113
46,90
48,40
1,50
3,52
1,45
85
Einschließlich
47,40
47,90
0,50
10,26
78,80
79,30
0,50
1,92
0,33
61
BMU-26-059
11,00
11,50
0,50
2,53
0,45
114
35,90
36,40
0,50
2,11
0,49
97
43,50
44,00
0,50
3,42
0,46
91
87,00
89,50
2,50
2,21
2,48
61
Einschließlich
87,00
87,50
0,50
2,66
und
88,50
89,00
0,50
7,90
93,60
94,10
0,50
2,07
0,50
58
BMU-26-062
11,00
11,50
0,50
3,41
0,49
115
42,50
44,00
1,50
2,06
1,31
96
Einschließlich
43,00
43,50
0,50
5,68
60,20
61,70
1,50
2,97
1,48
86
Einschließlich
61,20
61,70
0,50
7,79
78,50
80,50
2,00
1,98
1,34
76
Einschließlich
80,00
80,50
0,50
7,02
84,80
86,30
1,50
6,27
1,15
73
Einschließlich
85,30
85,80
0,50
18,52
BMU-26-065
12,00
12,50
0,50
3,57
0,43
116
42,00
42,50
0,50
6,51
0,50
100
60,50
61,00
0,50
3,24
0,41
92
63,60
64,10
0,50
7,64
0,49
91
67,60
68,10
0,50
5,01
0,48
89
BMU-26-067
13,40
14,90
1,50
1,98
1,30
117
Einschließlich
13,40
13,90
0,50
2,99
und
13,90
14,40
0,50
2,73
41,40
43,00
1,60
5,23
1,59
109
Einschließlich
41,40
41,90
0,50
16,43
59,40
59,90
0,50
2,99
0,50
104
63,40
63,90
0,50
1,95
0,50
103
73,80
74,30
0,50
6,95
0,49
101
BMU-26-069
0,00
1,00
1,00
2,12
0,97
122
14,50
15,00
0,50
13,87
0,46
119
39,10
39,60
0,50
21,45
0,49
116
45,00
49,50
4,50
2,10
4,04
115
Einschließlich
45,00
45,50
0,50
13,23
und
48,50
49,00
0,50
4,15
82,20
87,00
4,80
2,66
4,51
115
Einschließlich
82,20
82,70
0,50
15,58
und
84,45
84,95
0,50
2,13
und
86,00
87,00
1,00
3,81
BMU-26-070
35,10
35,60
0,50
2,31
0,43
124
48,40
48,90
0,50
6,76
0,37
126
59,00
59,50
0,50
4,03
0,32
127
73,40
74,00
0,60
6,88
0,49
130
88,40
90,25
1,85
1,94
1,06
134
Einschließlich
89,20
89,75
0,55
3,87
BMU-26-072
39,10
40,60
1,50
5,43
1,45
87
Einschließlich
39,60
40,10
0,50
15,77
69,50
70,50
1,00
3,09
0,64
63
Einschließlich
69,50
70,00
0,50
6,05
BMU-26-073
37,90
39,50
1,60
9,89
1,31
90
Einschließlich
37,90
38,40
0,50
24,86
und
38,40
39,00
0,60
5,54
50,65
51,30
0,65
3,16
0,56
80
BMU-26-074
36,05
37,05
1,00
2,24
0,95
93
Einschließlich
36,55
37,05
0,50
3,92
48,20
49,20
1,00
4,23
0,95
84
Einschließlich
48,20
48,70
0,50
8,30
84,20
85,20
1,00
10,13
0,87
57
Einschließlich
84,20
84,70
0,50
19,94
99,05
102,40
3,35
2,98
3,15
45
Einschließlich
101,60
102,40
0,80
11,02
BMU-26-075
10,80
11,30
0,50
2,85
0,47
114
74,80
76,90
2,10
1,97
1,67
68
Einschließlich
75,40
75,90
0,50
2,10
und
75,90
76,90
1,00
2,99
79,40
91,00
11,60
7,13
11,30
61
Einschließlich
79,90
80,40
0,50
18,85
und
81,70
82,50
0,80
31,88
und
83,00
83,50
0,50
62,06
und
86,55
87,40
0,85
2,23
und
87,40
88,25
0,85
7,13
und
90,10
91,00
0,90
6,47
97,00
98,00
1,00
2,18
0,91
53
Einschließlich
97,00
97,50
0,50
4,21
BMU-26-076
72,50
81,00
8,50
9,40
7,94
72
Einschließlich
73,75
74,25
0,50
3,06
und
75,10
75,65
0,55
41,31
und
75,65
76,20
0,55
3,77
und
76,20
76,85
0,65
78,39
91,00
94,00
3,00
2,14
2,72
61
Einschließlich
93,00
93,50
0,50
11,15
97,60
103,35
5,75
10,26
5,21
56
Einschließlich
99,50
100,00
0,50
4,82
und
100,50
101,30
0,80
60,62
und
101,30
101,80
0,50
5,28
und
102,85
103,35
0,50
7,84
110,40
111,90
1,50
2,75
1,43
48
Einschließlich
110,40
110,90
0,50
2,42
und
110,90
111,40
0,50
5,60
113,30
114,30
1,00
8,23
1,00
46
Einschließlich
113,30
113,80
0,50
15,88
BMU-26-077
7,50
8,00
0,50
2,59
0,49
118
78,10
79,15
1,05
3,56
1,05
79
Einschließlich
78,10
78,60
0,50
3,84
und
78,60
79,15
0,55
3,32
81,75
82,25
0,50
1,92
0,49
77
BMU-26-078
42,00
42,50
0,50
2,25
0,50
102
68,50
69,50
1,00
1,97
0,97
91
Einschließlich
68,50
69,00
0,50
3,22
86,00
89,00
3,00
3,49
2,12
84
Einschließlich
86,00
86,50
0,50
17,99
BMU-26-079
12,70
13,70
1,00
13,56
0,71
118
Einschließlich
13,20
13,70
0,50
26,97
43,90
45,40
1,50
3,90
1,43
109
Einschließlich
44,90
45,40
0,50
11,51
63,00
63,50
0,50
6,36
0,50
105
69,60
71,10
1,50
2,53
1,48
103
Einschließlich
69,60
70,10
0,50
7,08
73,10
73,60
0,50
3,49
0,47
103
79,00
81,10
2,10
5,88
2,07
101
Einschließlich
80,60
81,10
0,50
24,35
BMU-26-080
14,80
15,30
0,50
18,58
0,45
120
49,40
49,90
0,50
3,38
0,43
117
71,50
72,00
0,50
2,60
0,48
117
82,40
85,20
2,80
1,80
2,42
118
Einschließlich
82,90
83,80
0,90
4,40
BMU-26-081
15,80
17,10
1,30
6,20
1,06
124
Einschließlich
16,60
17,10
0,50
15,63
44,35
44,85
0,50
3,00
0,43
127
46,50
47,00
0,50
3,01
0,43
127
53,65
54,70
1,05
3,70
0,80
128
Einschließlich
54,20
54,70
0,50
7,53
58,60
59,10
0,50
1,81
0,38
129
77,50
79,00
1,50
5,23
1,15
133
Einschließlich
77,50
78,00
0,50
15,19
80,35
80,85
0,50
3,76
0,43
134
BMU-26-093
6,00
7,00
1,00
1,87
0,87
116
68,00
71,05
3,05
3,07
2,64
67
Einschließlich
68,90
69,40
0,50
2,01
und
69,40
69,95
0,55
8,82
und
69,95
70,55
0,60
3,27
BMU-26-094
36,00
39,05
3,05
5,23
2,74
93
Einschließlich
38,05
38,55
0,50
29,40
41,50
42,55
1,05
2,84
0,91
89
Einschließlich
42,00
42,55
0,55
5,00
57,00
57,50
0,50
1,94
0,35
78
61,00
65,70
4,70
3,84
3,23
74
Einschließlich
62,55
63,20
0,65
18,46
und
63,70
64,20
0,50
7,34
und
64,70
65,20
0,50
2,51
BMU-26-095
35,90
39,40
3,50
4,54
3,29
95
Einschließlich
37,40
37,90
0,50
29,01
65,90
66,40
0,50
3,04
0,47
75
BMU-26-096
68,30
70,80
2,50
3,39
2,17
77
Einschließlich
68,30
68,80
0,50
2,50
und
68,80
69,30
0,50
13,72
91,40
93,50
2,10
29,30
1,79
62
Einschließlich
91,90
92,45
0,55
111,38
119,40
119,90
0,50
1,97
0,23
42
BMU-26-097
35,75
36,25
0,50
2,00
0,49
101
67,25
77,10
9,85
1,95
9,44
81
Einschließlich
67,75
68,55
0,80
3,63
und
70,80
71,70
0,90
7,62
und
72,80
73,50
0,70
2,44
und
74,00
74,50
0,50
3,28
und
74,50
75,00
0,50
8,49
88,30
89,80
1,50
2,42
1,30
71
Einschließlich
88,80
89,30
0,50
6,94
97,00
106,95
9,95
2,71
8,76
63
Einschließlich
97,00
97,50
0,50
6,95
und
98,85
99,80
0,95
19,51
und
106,45
106,95
0,50
4,87
111,50
114,00
2,50
1,81
2,41
57
Einschließlich
113,00
113,50
0,50
8,56
130,80
137,00
6,20
2,32
5,99
47
Einschließlich
133,25
133,75
0,50
14,79
und
134,80
135,50
0,70
2,10
und
135,50
136,25
0,75
3,77
BMU-26-098
65,75
67,50
1,75
2,44
1,74
89
Einschließlich
65,75
66,25
0,50
7,65
81,00
95,35
14,35
4,04
11,51
78
Einschließlich
89,50
90,50
1,00
29,57
und
92,00
92,50
0,50
7,06
und
92,50
93,50
1,00
20,35
107,40
119,50
12,10
2,07
10,48
65
Einschließlich
107,40
108,00
0,60
3,44
und
110,50
111,15
0,65
5,14
und
111,65
112,15
0,50
8,08
und
112,90
113,40
0,50
4,50
und
113,40
113,90
0,50
13,82
und
114,40
115,40
1,00
2,26
und
115,40
116,00
0,60
1,98
BMU-26-099
83,50
85,50
2,00
2,12
1,47
89
Einschließlich
85,00
85,50
0,50
7,35
92,20
92,85
0,65
1,92
0,59
86
94,35
97,00
2,65
1,83
2,25
85
Einschließlich
94,85
95,85
1,00
2,33
BMU-26-100
11,20
12,20
1,00
10,38
0,97
120
Einschließlich
11,70
12,20
0,50
19,78
44,90
47,00
2,10
2,04
2,07
112
Einschließlich
44,90
45,50
0,60
5,87
66,00
69,00
3,00
2,85
2,90
109
Einschließlich
68,50
69,00
0,50
16,13
76,40
77,25
0,85
2,48
0,84
108
90,00
91,50
1,50
2,83
1,06
106
Einschließlich
91,00
91,50
0,50
8,26
104,65
106,50
1,85
1,87
1,82
104
Einschließlich
104,65
105,15
0,50
5,19
BMU-26-101
14,05
16,70
2,65
2,07
2,29
122
Einschließlich
14,70
15,20
0,50
7,87
und
15,20
15,70
0,50
2,47
48,10
51,90
3,80
4,85
3,20
120
Einschließlich
51,40
51,90
0,50
34,71
66,00
68,50
2,50
2,19
2,25
121
Einschließlich
68,00
68,50
0,50
10,61
73,50
74,50
1,00
2,99
0,87
121
Einschließlich
73,50
74,00
0,50
5,89
90,10
91,10
1,00
4,60
0,71
122
Einschließlich
90,10
90,60
0,50
8,92
106,00
111,00
5,00
2,24
4,05
124
Einschließlich
106,00
106,55
0,55
1,88
und
108,00
108,50
0,50
7,79
und
109,00
109,50
0,50
11,12
BMU-26-102
2,70
3,30
0,60
2,95
0,41
124
8,30
8,80
0,50
1,85
0,35
124
9,40
10,60
1,20
1,90
0,69
124
Einschließlich
9,40
10,10
0,70
2,15
17,00
17,50
0,50
10,93
0,41
124
37,10
38,10
1,00
8,37
0,77
127
Einschließlich
37,10
37,60
0,50
16,46
58,30
58,80
0,50
3,21
0,35
131
BMU-26-116
16,20
16,80
0,60
2,36
0,42
124
49,50
50,05
0,55
3,03
0,39
127
53,15
53,65
0,50
2,41
0,45
128
68,15
69,15
1,00
8,65
0,94
130
Einschließlich
68,65
69,15
0,50
16,99
72,50
73,00
0,50
2,32
0,43
131
87,60
88,10
0,50
2,01
0,43
133
89,70
90,30
0,60
4,63
0,52
134
110,80
113,50
2,70
3,86
2,54
139
Einschließlich
111,30
111,80
0,50
18,27
und
111,80
112,40
0,60
1,81
115,55
116,05
0,50
3,61
0,47
140
119,00
119,50
0,50
2,01
0,47
140
BMU-26-117
11,50
13,30
1,80
2,35
1,63
121
Einschließlich
12,30
12,80
0,50
7,95
47,40
47,90
0,50
2,69
0,43
118
93,40
93,90
0,50
2,40
0,43
118
104,90
106,40
1,50
4,35
1,15
119
Einschließlich
105,40
105,90
0,50
12,04
116,50
117,00
0,50
2,43
0,35
120
BMU-26-118
10,90
11,90
1,00
8,87
0,94
119
Einschließlich
10,90
11,40
0,50
17,52
77,50
78,50
1,00
2,99
1,00
99
Einschließlich
77,50
78,00
0,50
5,89
98,40
99,40
1,00
2,40
0,94
94
Einschließlich
98,40
98,90
0,50
2,46
und
98,90
99,40
0,50
2,33
110,90
116,60
5,70
9,98
5,36
91
Einschließlich
111,45
111,95
0,50
6,38
und
111,95
112,55
0,60
72,45
und
112,55
113,30
0,75
8,75
und
113,30
113,80
0,50
3,16
BMU-26-119
34,50
35,00
0,50
4,24
0,47
104
44,50
46,00
1,50
5,55
1,48
99
Einschließlich
44,50
45,00
0,50
15,26
64,00
66,00
2,00
2,40
1,81
90
Einschließlich
64,00
64,70
0,70
6,19
88,90
89,40
0,50
27,24
0,47
77
100,90
105,90
5,00
2,07
4,83
69
Einschließlich
100,90
101,40
0,50
2,18
und
101,40
102,00
0,60
1,90
und
102,00
102,50
0,50
8,41
und
102,50
103,00
0,50
1,92
und
104,00
104,50
0,50
3,21
und
105,40
105,90
0,50
1,90
111,20
114,25
3,05
11,17
2,34
65
Einschließlich
111,75
112,25
0,50
50,82
und
113,25
113,75
0,50
14,38
BMU-26-120
24,00
25,00
1,00
1,81
0,91
106
Einschließlich
24,50
25,00
0,50
3,49
33,30
34,70
1,40
6,97
1,21
99
Einschließlich
33,30
34,20
0,90
10,78
52,50
54,50
2,00
3,30
1,73
87
Einschließlich
53,00
53,50
0,50
12,86
BMU-26-121
14,25
30,40
16,15
7,28
13,99
105
Einschließlich
17,90
18,40
0,50
3,58
und
18,40
19,00
0,60
173,66
und
26,60
27,10
0,50
6,80
und
29,90
30,40
0,50
5,39
39,00
40,90
1,90
1,95
1,72
91
Einschließlich
39,90
40,40
0,50
6,63
47,90
51,00
3,10
1,98
1,99
85
Einschließlich
48,90
49,40
0,50
5,50
und
49,40
49,90
0,50
1,84
52,00
53,00
1,00
1,96
0,94
82
Einschließlich
52,50
53,00
0,50
2,79
56,90
58,00
1,10
2,56
0,84
79
Einschließlich
57,40
58,00
0,60
4,56
Tabelle 2: Standorte der unterirdischen DD-Kragen, Bohrlochausrichtungen und maximale Tiefen. Negative Neigungen zeigen nach unten.
Bohrloch-ID
Standort des Bergwerks
Ostkoordinate
(UTM Zn 10N)
Nordkoordinate
(UTM Zn 10N)
Höhe (m)
Neigung
Azimut
Tiefe (m)
BMU-26-047
L1290-ORE-000
596489
5882890
1292
33
302
123,20
BMU-26-050
L1290-ORE-000
596489
5882890
1292
28
302
126,30
BMU-26-053
L1290-ORE-000
596489
5882890
1291
22
302
132,40
BMU-26-056
L1290-ORE-000
596489
5882890
1291
16
302
112,90
BMU-26-059
L1290-ORE-000
596489
5882890
1291
10
302
103,90
BMU-26-062
L1290-ORE-000
596489
5882890
1290
3
302
96,50
BMU-26-065
L1290-ORE-000
596489
5882890
1290
-4
302
93,30
BMU-26-067
L1290-ORE-000
596489
5882890
1290
-16
302
87,40
BMU-26-069
L1290-ORE-000
596489
5882890
1290
-27
302
87,50
BMU-26-070
L1290-ORE-000
596489
5882890
1289
-38
302
96,20
BMU-26-072
L1290-ORE-000
596489
5882890
1292
33
309
96,20
BMU-26-073
L1290-ORE-000
596489
5882890
1292
28
309
111,30
BMU-26-074
L1290-ORE-000
596489
5882890
1291
22
309
120,40
BMU-26-075
L1290-ORE-000
596489
5882890
1291
16
309
118,90
BMU-26-076
L1290-ORE-000
596489
5882890
1291
10
309
114,30
BMU-26-077
L1290-ORE-000
596489
5882890
1290
3
309
113,10
BMU-26-078
L1290-ORE-000
596489
5882890
1290
-4
309
102,30
BMU-26-079
L1290-ORE-000
596489
5882890
1290
-17
309
93,40
BMU-26-080
L1290-ORE-000
596489
5882890
1289
-27
309
97,30
BMU-26-081
L1290-ORE-000
596489
5882890
1289
-38
309
105,20
BMU-26-093
L1290-ORE-000
596490
5882890
1292
33
316
81,30
BMU-26-094
L1290-ORE-000
596490
5882890
1292
28
316
81,20
BMU-26-095
L1290-ORE-000
596489
5882890
1291
22
316
87,40
BMU-26-096
L1290-ORE-000
596490
5882890
1291
17
316
150,50
BMU-26-097
L1290-ORE-000
596490
5882890
1291
10
317
137,00
BMU-26-098
L1290-ORE-000
596490
5882890
1290
3
316
122,00
BMU-26-099
L1290-ORE-000
596489
5882890
1290
-4
316
116,00
BMU-26-100
L1290-ORE-000
596489
5882891
1290
-16
316
113,00
BMU-26-101
L1290-ORE-000
596489
5882891
1289
-27
316
114,50
BMU-26-102
L1290-ORE-000
596490
5882890
1289
-38
316
111,30
BMU-26-116
L1290-ORE-000
596490
5882891
1289
-33
320
120,50
BMU-26-117
L1290-ORE-000
596490
5882891
1289
-21
320
119,00
BMU-26-118
L1290-ORE-000
596490
5882891
1290
-7
320
126,50
BMU-26-119
L1290-ORE-000
596490
5882891
1291
7
320
134,00
BMU-26-120
L1290-ORE-000
596490
5882890
1291
21
320
89,00
BMU-26-121
L1290-ORE-000
596490
5882890
1292
33
320
97,90
ÜBER DIE LOWHEE-ZONE
Von 2017 bis 2018 wurden auf dem Barkerville Mountain geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen durchgeführt, wobei die Lowhee-Zone als Bohrziel mit hoher Priorität identifiziert wurde. Von 2019 bis 2022 wurden insgesamt 167 Oberflächenbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 54.494,5 m fertiggestellt.
Der Zugang zur Lowhee-Zone erfolgt über den Cow-Eingangsstollen an der nordwestlichen Flanke des Barkerville Mountain (Abbildung 3 und Abbildung 4). Der Bau des Cow-Eingangsstollens wurde im 4. Quartal 2024 abgeschlossen, und der Ausbau der unterirdischen Rampe in die Lowhee-Zone begann im 1. Quartal 2025. Die Schätzung der wahrscheinlichen Mineralreserven für die Lowhee-Zone (Stand: 10. April 2025) umfasst 104.491 Unzen enthaltenes Gold (923.162 Tonnen mit einem Gehalt von 3,52 g/t Au) und entspricht etwa 5 % des gesamten enthaltenen Goldes in den geschätzten wahrscheinlichen Mineralreserven des Cariboo-Goldprojekts.
ÜBER DAS CARIBOO-GOLD-PROJEKT
Das Cariboo-Goldprojekt ist ein genehmigtes, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliches Projekt in der Machbarkeitsphase, das sich derzeit im Bau befindet und im historischen Bergbaulager Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia, Kanada, liegt. Das Landpaket des Unternehmens erstreckt sich über rund 186.740 Hektar, umfasst 443 Bergbaurechte und deckt ein Gebiet ab, das sich über etwa 77 Kilometer von Nordwesten nach Südosten erstreckt. Ende 2024 erhielt das Projekt die Genehmigungen gemäß dem "Mines Act" und dem "Environmental Management Act" (British Columbia), womit der Genehmigungsprozess für die wichtigsten Genehmigungen erfolgreich abgeschlossen wurde. Am 14. September 2026 gab das Unternehmen eine formelle positive Entscheidung bekannt, mit dem Bau des Projekts fortzufahren, wobei der erste Goldguss für das erste Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion für das zweite Halbjahr 2029 erwartet wird.
Technische Berichte
Wissenschaftliche und technische Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie von 2025 zum Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt, Bezirk Wells, British Columbia, Kanada" vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der "Cariboo-Fachbericht").
Damit die Leser die Informationen im Cariboo-Fachbericht vollständig verstehen können, sollte der vollständige Text des Cariboo-Fachberichts herangezogen werden, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Vorbehalte, Einschränkungen und Methoden. Der Cariboo-Fachbericht ist als Ganzes zu lesen, und die Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Der technische Bericht "Cariboo" wurde gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) im Emittentenprofil von Osisko Gold sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskogold.ca verfügbar.
Qualifizierte Personen
Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration bei Osisko Gold, einer "qualifizierten Person" im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasst die Überprüfung von Kernfotos sowie eine dreidimensionale Überprüfung der protokollierten Bohrlochdaten und Untersuchungsergebnisse gemäß den Standardverfahren des Unternehmens.
Qualitätssicherung (QA) - Qualitätskontrolle (QC)
Alle Bohrkerne wurden in den Protokollierungsanlagen vor Ort als Vollkerne beprobt, nachdem täglich QAQC-Prüfungen auf Protokollierungs- und Probenahmefehler durchgeführt worden waren. In regelmäßigen Abständen werden Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom eingefügt, darunter Leerproben und Referenzmaterialien, die allen Probensendungen beigelegt werden, um die Laborleistung zu überwachen. Die Proben werden verpackt, etikettiert und mit nummerierten Sicherheitsetiketten versiegelt.
Die Proben werden von einem Spediteur von den Aufzeichnungsanlagen direkt zur Analyselaboreinrichtung von MSALABS in Prince George, B.C., Kanada, zur Vorbereitung und Analyse transportiert. MSALABS ist unabhängig vom Unternehmen. Die MSALABS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert und auf versiegelte Behälter aufgeteilt. Die Goldanalyse erfolgt mittels Gammastrahlenanalyse unter Verwendung des Chrysos PhotonAssay (PA1408X). Die Proben werden mit Gammastrahlen bestrahlt, und das resultierende Signal wird an die Detektoren weitergeleitet.
ÜBER OSISKO GOLD GROUP INC.
Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiff-Projekts - des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts, das derzeit in Zentral-British Columbia, Kanada, im Bau ist - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landbestands des Unternehmens in Cariboo, der zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:
Sean Roosen
Vorstandsvorsitzender und CEO
E-Mail:sroosen@osiskogold.ca
Tel.: +1 (514) 940-0685
Philip Rabenok
Vizepräsident, Investor Relations
E-Mail: prabenok@osiskogold.ca
Tel.: +1 (437) 423-3644
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch
HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "könnte", "wird", "würde", "könnte", "erwarten", "glauben", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "potenziell", "schätzen", "vorschlagen", "prognostizieren", "Ausblick", "vorhersehen", "Ziel", "Strategie", Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Begrenzungen oder Aussagen in Bezug auf: den Nutzen und die Bedeutung der Ergebnisse der unterirdischen Infill-Bohrungen und deren Interpretation; die Interpretation und Genauigkeit von Abschnitten außerhalb der modellierten Reservenstollen, die auf ein Potenzial für die Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hindeuten (sofern überhaupt vorhanden); das Potenzial für eine Ausdehnung in die Tiefe und entlang des Streichs der bekannten Mineralressourcenfläche (falls vorhanden); die Interpretation und Genauigkeit räumlicher Geometrien, geologischer Strukturen und der Modellierung lokaler Variabilität sowie Annahmen hinsichtlich potenzieller Reserven- oder Ressourcenrevisionen (falls überhaupt); die Eignung und den Nutzen von Exploration und Infill-Bohrungen für die Ressourcenmodellierung, die Bergbauplanung, die Verfahren und Parameter zur Gestaltung von Abbaukammern, die Verfeinerung der Anforderungen an Infill-Bohrungen sowie die Festlegung geeigneter Bohrabstände für zukünftige Infill-Bohrungen (falls überhaupt); die Ergebnisse (sofern vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten und die Fähigkeit des Unternehmens, Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus abzugrenzen und zu erweitern; die Umwandlung von Mineralressourcenkategorien; das Explorationspotenzial in Zielgebieten außerhalb der derzeit definierten Mineralreserven und/oder Mineralressourcen; die Erfüllung des Vertrags mit JDS über die Untertage-Bergwerkserschließung und damit verbundene Arbeiten sowie den Fortschritt der Untertage-Erschließung in neue Zonen; den geplanten Bau des Cariboo-Goldprojekts, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts des ersten Goldgusses und der kommerziellen Produktion; die Unverfallbarkeit, Ausübung und Abwicklung der Anreizprämien, einschließlich der Erfüllung der geltenden Zeit- und Leistungsbedingungen; Annahmen, Einschränkungen und Parameter, die dem Cariboo-Fachbericht zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mineralressourcen, Mineralreserven, das Produktionsprofil, die Bergwerksplanung und die Projektwirtschaftlichkeit); die Ergebnisse des technischen Berichts zum Cariboo-Projekt als Indikator für die Qualität und Robustheit des Cariboo-Goldprojekts; die Fähigkeit des Unternehmens, die im technischen Bericht zum Cariboo-Projekt dargelegten Schätzungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu erreichen (sofern überhaupt); die zukünftige Entwicklung und den Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; die Einschätzungen der Unternehmensleitung hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; den Nutzen und die Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Gebiets, in dem sich ehemals produzierende Minen befanden; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen und Probenahmen), Mineralisierungen genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte im vorgesehenen Zeitrahmen und innerhalb der erwarteten Kosten zu erreichen (sofern überhaupt); die Fähigkeit, sich an Veränderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen sowie Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Cariboo-Goldprojekt sowie seine anderen Projekte; die Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte hinsichtlich der Genehmigung des Cariboo-Goldprojekts; das Explorationspotenzial und die Prospektivität (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften; "die Beibehaltung eines klar definierten und verständlichen regulatorischen Rahmens sowie sonstige Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden", und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können "zukunftsgerichtete Informationen" sein. 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