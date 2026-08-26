An der Wall Street regiert oft die Hektik der Quartalszahlen. Verfehlt ein Weltkonzern die kurzfristigen Erwartungen der Analysten um ein paar Cent oder senkt die Prognose für das nächste Halbjahr leicht ab, werfen hektische Fondsmanager die Papiere scharenweise aus den Depots. So ist heute zum Beispiel der Sportfachhändler Dick's Sporting Goods um schmerzhafte 20 % abgestürzt, weil er enttäuschende Zahlen vorgelegt hatte. Die Kurse brechen ein, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer