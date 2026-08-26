Berlin - Der geplante Zusammenschluss der KI-Firmen Cohere und Aleph Alpha soll bald finalisiert werden. Das berichtet der Fachdienst "Tagesspiegel Background".



Cohere-Chef Adrian Gomez sagte, man habe sehr große Fortschritte gemacht. Er sei optimistisch, dass der Deal bald vollzogen werden könne. Man sei sehr nah an einem Abschluss. Nähere Details zu den Verhandlungen wollte er nicht nennen.



Die geplante Fusion des kanadischen KI-Unternehmens mit dem einstigen deutschen Hoffnungsträger war Ende April bekannt gegeben worden, die Verhandlungen dauern seither an. Gomez sagte, gemeinsam sei man perfekt positioniert, um einen KI-Champion zu bauen. Kanada sei stark in der Forschung, Deutschland habe Daten und Talent.



Der Informatiker war am Dienstag zur Kabinettsklausur der Bundesregierung eingeladen, um einen Impulsvortrag zu KI und Wirtschaft zu halten. Er sagte, KI könne die deutschen Unternehmen wettbewerbsfähiger machen und so Jobs schützen.





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