Berlin - In Deutschland leben nach Angaben des Bundesinnenministeriums 104 religiös motivierte Gefährder, die neben der deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen. Das geht aus einer Aufstellung hervor, die der AfD-Fraktionsvize Sebastian Münzenmaier im Innenministerium abgefragt hat und über welche die "Welt" berichtet.
Demnach besitzen 26 Gefährder auch den türkischen, 16 den marokkanischen und elf den libanesischen Pass. Münzenmaier sagte der "Welt", die doppelte Staatsbürgerschaft werde zum ernsthaften Sicherheitsrisiko. Islamisten, die den Staat und unsere Werte hassten, hätten hier nichts verloren.
Der AfD-Politiker forderte eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts und den Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit bei Gefährdern mit Doppelpass.
Demnach besitzen 26 Gefährder auch den türkischen, 16 den marokkanischen und elf den libanesischen Pass. Münzenmaier sagte der "Welt", die doppelte Staatsbürgerschaft werde zum ernsthaften Sicherheitsrisiko. Islamisten, die den Staat und unsere Werte hassten, hätten hier nichts verloren.
Der AfD-Politiker forderte eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts und den Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit bei Gefährdern mit Doppelpass.
© 2026 dts Nachrichtenagentur