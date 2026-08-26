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Small- & Micro Cap Investment
26.08.2026 06:58 Uhr
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500 Mio. US-Dollar gegen den Rohstoff-Engpass: Warum Amerikas Lithiumstrategie jetzt die ganze Lieferkette erfasst

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Die USA versuchen nicht mehr nur, neue Lithiumminen zu entwickeln. Sie wollen inzwischen die gesamte Lieferkette aufbauen - von der Gewinnung über die Verarbeitung bis zum Recycling. Dafür stellt das US-Energieministerium in einer neuen Förderrunde rund 500 Mio. US-Dollar für sieben Projekte rund um kritische Mineralien und Batteriematerialien bereit.

Allein Lilac Solutions soll 100 Mio. US-Dollar erhalten. Das private Unternehmen plant am Great Salt Lake in Utah eine Anlage zur direkten Lithiumextraktion, die bis 2028 rund 5.000 Tonnen Lithium jährlich produzieren soll. Die Nachricht zeigt, wie sich die US-Rohstoffpolitik verändert: Geologie allein reicht nicht mehr. Technologie, Verarbeitung und Skalierung werden ebenso strategisch behandelt.

100 Mio. US-Dollar fließen nicht in eine klassische Mine

Lilac Solutions verfolgt keinen konventionellen Tagebau. Das Unternehmen will Lithium direkt aus Sole gewinnen. Solche Direct-Lithium-Extraction-Verfahren, kurz DLE, sollen den Rohstoff deutlich schneller konzentrieren als klassische Verdunstungsbecken.

Das ist für die USA strategisch interessant. Zahlreiche heimische Lithiumvorkommen befinden sich in Solen oder sedimentären Lagerstätten, die andere Verfahren benötigen als klassische Hartgesteinsminen. Neue Technologien können deshalb darüber entscheiden, welche Rohstoffvorkommen überhaupt wirtschaftlich nutzbar werden.

Die aktuellen 500 Mio. US-Dollar zeigen gleichzeitig, dass Washington nicht auf ein einzelnes Gewinnerprojekt setzt. Gefördert werden unterschiedliche Abschnitte der Batterie-Wertschöpfungskette - von Lithium über Kobalt bis zur Wiederaufbereitung gebrauchter Batteriematerialien.

Lithium Americas zeigt, welche Kapitalmengen eine Mine benötigt

Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030) befindet sich mit Thacker Pass bereits in der Bauphase. Phase 1 soll nominal 40.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr produzieren. Der mechanische Abschluss ist weiterhin für Ende 2027 vorgesehen, anschließend soll die kommerzielle Produktion 2028 hochfahren.

Allein die Finanzierung verdeutlicht die Größenordnung. Das Projekt wird unter anderem durch ein Darlehen des US-Energieministeriums über 2,23 Mrd. US-Dollar gestützt. Anfang August beschaffte Lithium Americas zusätzlich bis zu 175 Mio. US-Dollar über Wandelanleihen.

Auch operativ hat das Projekt inzwischen industrielle Dimensionen. Mitte August arbeiteten mehr als 1.600 Menschen auf der Baustelle; bis Jahresende sollen es mehr als 2.000 werden. Ende Juni waren mehr als 95% des Detailengineerings und über 80% der Beschaffung abgeschlossen.

Damit zeigt Thacker Pass, was nach erfolgreicher Exploration kommt: Milliardenfinanzierung, Ingenieurplanung, Energieversorgung, Bau und schließlich jahrelanger Produktionshochlauf.

SLB zeigt, warum Technologie zum zweiten Rohstoff wird

SLB (ISIN: AN8068571086) verfolgt in Clayton Valley, Nevada, einen anderen Ansatz. Das Technologieunternehmen betreibt dort eine Demonstrationsanlage für Direct Lithium Extraction.

SLB meldete bei den Tests eine verifizierte Lithium-Rückgewinnungsrate von 96%. Nach Unternehmensangaben produziert das integrierte Verfahren Lithium bis zu 500-mal schneller als konventionelle Verdunstungsverfahren und benötigt lediglich rund 10% der Landfläche. Gleichzeitig sollen Wasser- und Chemikalieneinsatz deutlich sinken.

Diese Zahlen stammen aus dem Demonstrationsbetrieb und sind nicht mit einer vollständig ausgebauten kommerziellen Mine gleichzusetzen. Sie zeigen jedoch, weshalb die US-Lithiumstrategie zunehmend auch auf Verfahrenstechnik setzt. Eine Lagerstätte ist nur dann relevant, wenn ein technisch und wirtschaftlich praktikabler Weg zur Gewinnung existiert.

Bei Sienna beginnt die Lieferkette im Untergrund

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) befindet sich deutlich früher im Prozess. Im Clayton Valley hält das Unternehmen gemeinsam mit Partnern ein Deep Basin Lithium Brine Joint Venture mit 115 Claims und rund 2.300 Acres. Das Landpaket liegt nach Unternehmensangaben vollständig innerhalb der größeren Projektposition rund um SLBs Lithiumprojekt.

Hier geht es zunächst nicht um eine Produktionsanlage. Sienna untersucht das Potenzial tiefer lithiumhaltiger Solen. Erst weitere geologische und hydrogeologische Arbeiten können zeigen, ob geeignete Solekörper vorhanden sind und welche Eigenschaften sie besitzen.

Hinzu kommen das 1.231 Acres große Cave Creek Lithium Project und das 1.828 Acres umfassende Elko Lithium Project im Norden Nevadas. Auch diese befinden sich in frühen Explorationsphasen.

Wichtig ist die Abgrenzung: Sienna gehört nicht zu den aktuell genannten Empfängern der 500-Mio.-US-Dollar-Förderrunde. Die staatlichen Programme sagen zudem nichts über die geologische Qualität von Siennas Projekten aus.

Die Lithiumstrategie beginnt lange vor der Batterie

Genau darin liegt jedoch die größere Geschichte. Die USA investieren inzwischen gleichzeitig in neue Rohstoffquellen, Verarbeitungstechnologien, Produktionsanlagen und Recycling. Lithium Americas zeigt den milliardenschweren Übergang zum Minenbau. SLB arbeitet an neuen Gewinnungsverfahren. Lilac erhält Kapital für die nächste kommerzielle DLE-Anlage.

Frühe Explorer wie Sienna stehen noch davor. Ihre Aufgabe beginnt mit einer wesentlich einfacheren, aber entscheidenden Frage: Ist im Untergrund überhaupt eine Lagerstätte vorhanden, die später Teil dieser Lieferkette werden könnte?

500 Mio. US-Dollar für neue Batterierohstoffprojekte zeigen deshalb nicht nur, wie viel Kapital die USA mobilisieren. Sie verdeutlichen, dass zwischen dem ersten Explorationsziel und einer heimischen Batterieindustrie eine ganze Kette erfolgreicher Entwicklungsschritte liegen muss.

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Quellen

Reuters: Neue US-Fördermittel über 500 Mio. US-Dollar für kritische Mineralien, 20. August 2026

U.S. Department of Energy: 500-Mio.-US-Dollar-Programm für Batteriematerialien und Verarbeitung

Lithium Americas: Q2-Update 2026 zu Thacker Pass

SLB: Ergebnisse der DLE-Demonstrationsanlage in Clayton Valley

Sienna Resources: Clayton Valley Deep Basin Lithium Brine JV

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Sienna Resources Inc
Land: kanadisch
ISIN: CA82621E2050
Sienna Resources Inc. - TSX.V:SIEN | USA:SNNAD | WKN:A418KR

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