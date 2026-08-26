von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Ryffel, die Huber+Suhner-Aktie hat sich zeitweise im Gleichschritt mit den KI-Hotstocks bewegt. War Ihnen die Kursverdreifachung nicht etwas unheimlich? Urs Ryffel: Der Kurs spiegelt die Erwartungen des Marktes wider, insbesondere mit Bezug auf das Potenzial von KI-Rechenzentren. Wir selbst fokussieren uns auf das operative Geschäft und darauf, unser Unternehmen in der gesamten Breite erfolgreich zu führen. Wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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