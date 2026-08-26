Zürich - Swiss Fair Trade hat die Longlist für den diesjährigen Fair Fashion Award veröffentlicht. In der Kategorie Aufstrebend sind 17 Organisationen, Projekte und Unternehmen nominiert, in der Kategorie Etabliert sechs. Im Fokus steht in diesem Jahr das Motto "Gegen Ausbeutung, für faire Arbeit". Swiss Fair Trade hat für den Fair Fashion Award 2026 insgesamt 23 etablierte und aufstrebende Textilunternehmen, -organisationen und -projekte nominiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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