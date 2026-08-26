Hamburg - Beim Dreh für die ARD-Reihe "Nord bei Nordwest" ist das Filmteam auf einem Ostseetrip in eine Notlage geraten. Das sagte die Schauspielerinnen Marleen Lohse und Victoria Fleer der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



"Wir waren mit Hinnerk (Schönemann), Victoria, Filmhund Holly und einem kleinen Team mit der 'Princess of Schwanitz' unterwegs, und irgendwann hat sie den Geist aufgegeben", sagte Lohse, die in der Reihe die Tierärztin Jule Christiansen spielt. "Wir mussten mit kleinen Booten abgeholt werden und die 'Princess' wurde zurückgeschleppt."



Victoria Fleer, die im Krimi als Hotelchefin Bine Pufal zu sehen ist, erinnerte sich an die Dreharbeiten zur Jubiläumsfolge "Das dritte Grab". "Plötzlich fing es an, aus dem Maschinenraum zu qualmen und ungewöhnlich zu stinken. Das Boot fuhr nicht mehr, und wir steckten fest", schilderte sie. Als erschwerenden Umstand nannte sie den Seegang an diesem Tag: "Es war stürmischer als sonst. Mir und einigen aus dem Team wurde nach und nach übel. Selbst Holly musste sich übergeben." Nur Hinnerk Schönemann sei es blendend gegangen. So blendend, dass er ihr vor den Szenen diverse Speisen ins Ohr geflüstert habe, damit ihr noch übler wurde, so Fleer.



Lohse verriet außerdem, welche Folge ihr persönlich am besten gefällt: "Wenn ich eine Lieblingsfolge nennen müsste, wäre es 'Ho, ho, ho'. In dieser Folge haben wir gemeinsam Weihnachten im Festsaal der Pension 'Ahab' gefeiert, Musik gemacht und getanzt, während das Team draußen versucht hat, mit Schaum Schnee zu simulieren."





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