München - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich zuletzt deutlich verbessert. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen im August auf 9,6 Punkte, nach -2,8 Punkten im Juli.



Dies ist der höchste Wert seit Februar 2022 und der stärkste Anstieg seit Juni 2020. "Die Exportwirtschaft nimmt Fahrt auf", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Insbesondere die Ausfuhr in die EU boomt, während die Exporte nach China weiter schwächeln."



Die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen sind weiterhin sehr optimistisch. Gleiches gilt für die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen. Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft und die hohen Investitionen in KI dürften hier eine Rolle spielen. Die Automobilindustrie blickt ebenfalls deutlich optimistischer auf ihre Exportaussichten. Auch bei den Herstellern von Metallerzeugnissen keimt neue Zuversicht auf. Mit rückläufigen Exporten rechnen hingegen das Papiergewerbe sowie die Unternehmen in der Metallerzeugung und -bearbeitung.





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