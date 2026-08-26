Schlangenbisse als Todesursache sind keine Seltenheit. Weltweit sterben deutlich mehr Menschen an Giftschlangenbissen als bislang angenommen. Besonders betroffen sind vor allem zwei Weltregionen. Weltweit werden einer Studie zufolge wesentlich mehr Menschen von Giftschlangen gebissen als bisher angenommen. Eine Analyse kommt im Fachmagazin «PLOS Medicine» zu dem Schluss, dass pro Jahr zwischen 2,1 und 7 Millionen Menschen solche Bisse erleiden. Daran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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