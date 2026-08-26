Wattwil - Gurit hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz gesteigert und profitabler als erwartet abgeschnitten. Der Spezialkunststoffhersteller erhöht nun seine Jahresziele. Gleichzeitig ist der bisherige Interimschef Viktor Bernhardt definitiv zum Konzernchef ernannt worden. Im fortgeführten Geschäft stieg der Umsatz um 6,1 Prozent auf 152,4 Millionen, wie Gurit am Mittwoch mitteilte. In Lokalwährungen lag das Plus bei 16,0 Prozent. Der bereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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