Die AbCellera-Aktie hat zuletzt erneut einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Am gestrigen Handelstag ging es um +17,81% nach oben. Damit setzt sich die außergewöhnliche Rallye fort: Seit dem lokalen Tief vom 7. April 2025 summiert sich der Kursanstieg inzwischen auf rund +558%. Die Aktie hat sich damit innerhalb von gut 16 Monaten mehr als versechsfacht und rückt charttechnisch zunehmend in den Fokus. Chartanalyse zu AbCellera Biologics AbCellera ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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