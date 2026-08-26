Die rückläufigen Rohölpreise und die sich langsam beruhigende Situation am Anleihemarkt nehmen den bevorstehenden Quartalszahlen von Nvidia scheinbar den Schrecken. Die Wall Street ist gestern freundlich aus dem Handel gegangen und hat den Börsen in Asien etwas positive Dynamik übriggelassen. Da waren es dann erneut die Halbleiterwerte wie SK Hynix und Samsung Electronics, die auf größeres Kaufinteresse gestoßen sind.

Dennoch ist nicht alles eitel Sonnenschein und der heute Nachmittag zunächst anstehende PCE-Deflator könnte genauso zu einem Stolperstein werden wie erst recht die nach US-Börsenschluss anstehenden Zahlen des Chip-Giganten Nvidia. Für Letztere sind die Erwartungen wie immer sehr hoch, und zwar nicht nur in Bezug auf die tatsächlichen Umsatz- und Gewinnzahlen, sondern auch hinsichtlich der Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung der Rechenzentren. Nvidia dürfte heute damit indirekt über den zumindest mal kurzfristigen Trend an den weltweiten Aktienmärkten entscheiden.

Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute zunächst in einer Handelsspanne zwischen 26 100 und 26 350 Punkten bewegen, bevor dann morgen die Karten neu gemischt werden.

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