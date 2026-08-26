Stans - SoftwareOne ist im ersten Halbjahr 2026 kräftig gewachsen und hat zugleich die Profitabilität deutlich verbessert. Dabei halfen auch Synergien aus der Übernahme des norwegischen Konkurrenten Crayon. Auf vergleichbarer kombinierter Basis stieg der Umsatz um 7,8 Prozent auf 818,3 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen entsprach dies einem Plus von 11,6 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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