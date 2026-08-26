Schallwerte von Brauchwasser-Wärmepumpen sind wegen unterschiedlicher Betriebsarten und Messverfahren nur eingeschränkt vergleichbar. Ein Test der Stiftung Warentest zeigt, welchen Einfluss Messgröße und Prüfbedingungen auf das Ergebnis haben. Stiftung Warentest hat fünf Brauchwasser-Wärmepumpen von Austria Email, Dimplex, Stiebel Eltron, Vaillant und Viessmann im Umluftbetrieb geprüft. Der Test erfolgte bei 15 °C Umgebungstemperatur und einer Warmwasser-Solltemperatur von 55 °C. Für die Geräuschbewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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