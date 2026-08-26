Berlin - Der baupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, fordert angesichts der aktuellen Hitzewelle mehr Klimaanpassung im Bausektor, warnt zugleich aber vor überzogenen Standards.



"Wir sehen das jetzt ja gerade in diesen letzten Wochen, dass wir sehr, sehr starke, hohe Temperaturen hier auch haben, was für viele Menschen auch Belastungen mit sich bringt", sagte Luczak den Sendern RTL und ntv. Besonders in Krankenhäusern brauche es mehr Klimatechnik: "Wir müssen vor allen Dingen auch in den Krankenhäusern dafür sorgen, dass dort mehr Klimageräte eingebaut werden können."



Beim Neubau gehöre Klimaanpassung mitgedacht, dürfe aber nicht gegen die Bezahlbarkeit ausgespielt werden. "Wenn wir heute neu bauen, dann muss man eben auch über Hitzeschutz nachdenken, über die Dämmung von Wohngebäuden nachdenken, dass man so etwas mitdenkt", so Luczak. Er fügte hinzu: "Aber noch mal: Wir reden über Kosten. Und wir reden auf der anderen Seite über bezahlbare Mieten. Beides muss zueinander gebracht werden. Wir können keines der Dinge absolut setzen."





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