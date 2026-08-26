Wichtiger Meilenstein: First Mining - Schlüsselabkommen mit First Nation für Springpole-Goldprojekt!

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First Mining Gold sichert Springpole mit verbindlichem Abkommen der Slate Falls Nation weiter ab: Nach der Umweltgenehmigung stärken Beteiligung, Umweltschutz und Social Licence den Weg zur Erschließung.

First Mining Gold (TSX: FF; OTCQX: FFMGF; FSE: FMG) erreicht einen entscheidenden ESG- und Genehmigungs-Meilenstein für sein Flaggschiffprojekt Springpole im Nordwesten Ontarios. Das Unternehmen hat ein verbindliches Projektabkommen mit der Slate Falls Nation unterzeichnet. Die Vereinbarung regelt die langfristige Zusammenarbeit bei Entwicklung, Bau, Betrieb und Schließung einer der größten unerschlossenen Goldlagerstätten Kanadas.

Partnerschaftliche Absicherung nach erfolgreicher Umweltprüfung

Nachdem die Umweltprüfung auf Bundesebene für Springpole im Juni 2026 genehmigt wurde, schafft das Abkommen mit der lokal ansässigen Slate Falls Nation nun verlässliche Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Rückhalt (Social Licence to Operate). Die Vereinbarung verankert konkrete wirtschaftliche und operative Säulen:

• Gemeinsames Umweltmanagement: Verbindliche Einbindung der First Nation in Monitoring- und Umweltschutzmaßnahmen.

• Wirtschaftliche Partizipation: Direkte Beteiligung an den finanziellen Erträgen des Projekts sowie Bevorzugung lokaler Arbeitskräfte und Dienstleister bei Vergabe und Bau.

• Kulturelle Einbindung: Schutz von Gewässern und kulturellen Stätten im Einklang mit dem lokalen Landnutzungsplan.

Sowohl Slate-Falls-Chief Lorraine Crane als auch First-Mining-CEO Dan Wilton hoben die Vereinbarung als Ergebnis eines intensiven Konsultationsprozesses hervor, der eine Win-win-Situation für die Region und das Projekt schaffe.

Erhebliches De-Risking für Investoren

Für Rohstoffinvestoren stellt das Abkommen einen essenziellen Schritt zur Risikominimierung ("De-Risking") dar. Konflikte mit indigenen Gemeinschaften gehören zu den größten Entwicklungsrisiken bei nordamerikanischen Rohstoffprojekten. Mit dem rechtlichen Rahmenwerk für Springpole räumt First Mining eine der Hauptunsicherheiten auf dem Weg zur Mine aus.

Springpole zählt neben dem fortgeschrittenen Duparquet-Projekt in Québec zu den Kernwerten im Portfolio von First Mining. Das Abkommen sichert den weiteren Terminplan ab und untermauert den Übergang des Mega-Projekts von der reinen Genehmigungsphase in Richtung Erschließung und spätere Produktion.

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