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Nicht die nächste Fed-Entscheidung, sondern die wachsende US-Zinslast steht für Sprott im Fokus - und könnte Gold langfristig zusätzlichen Rückenwind verleihen.

Gold unter 4.300 Dollar: Sprott sieht historische Einstiegschance

Während die Märkte auf den Zinsentscheid der Fed starren, verdeckt der Zinslärm laut Ryan McIntyre, President von Sprott Inc., die eigentliche Bruchstelle: Die explodierenden Zinsausgaben der USA holen das nominale BIP-Wachstum von vier Prozent ein - die Schuldentragfähigkeit der weltweiten Leitökonomie gerät mathematisch an ihre Grenzen.

Für McIntyre bleibt Gold der unverzichtbare Leitstern ohne Gegenparteirisiko. Da institutionelle Großanleger in physischem Edelmetall und Minenaktien historisch drastisch unterinvestiert sind, liefern die Renditesprünge am US-Anleihemarkt den Treibstoff für die nächste Phase der Hausse. Der jüngste Kursrutsch bietet Rohstoffinvestoren somit eine erstklassige Kaufgelegenheit.

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