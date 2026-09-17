Bestes Bohrloch bisher: Norsemont Mining - Spektakuläre 41 Meter mit 4,59 g/t Gold erbohrt!

Anzeige / Werbung

Norsemont Mining liefert auf Choquelimpie den stärksten Treffer der Saison: 41 Meter mit 4,59 g/t Gold und ein hochgradiger Kern von 18 Metern mit 9,7 g/t Gold erweitern das Potenzial.

Mitten in der Vizcacha-Zone gelingt Norsemont Mining (CSE: NOM; OTC: NRRSF; FWB: LXZ1) der bislang stärkste Treffer der Saison: Auf dem zu 100 Prozent kontrollierten Vorzeigeprojekt Choquelimpie in Nordchile durchteufte das Phase-3-Bohrprogramm herausragende 41 Meter mit durchschnittlich 4,59 g/t Gold. Gekrönt wird dieser Abschnitt von einem hochgradigen Kern über 18 Meter mit 9,7 g/t Gold. Das Highlight-Bohrloch MV26-DD13 markiert damit das werthaltigste Intervall der laufenden Kampagne und unterstreicht das Expansionspotenzial der ehemals produzierenden Gold-Silber-Kupfer-Lagerstätte.

Vizcacha-Zone liefert Rekordabschnitt trotz vorzeitigem Bohrlochstopp

Besondere Aufmerksamkeit verdient die strukturelle Beschaffenheit des Fundes: Die Vererzung ist an eine stark zerbrochene, intensiv alterierte hydrothermale Brekzie gebunden. Dass dieser Spitzenabschnitt registriert wurde, obwohl das Bohrloch aufgrund anspruchsvoller Bodenbedingungen bereits bei 88,5 Metern Tiefe vorzeitig beendet werden musste, spricht für die außergewöhnliche Güte des Erzkörpers. Ergänzt wird der Erfolg durch Bohrloch MV26-DD11, das über 39 Meter eine kontinuierliche Edel- und Basismetallmineralisierung nachwies - darunter 12 Meter mit 2,46 g/t Goldäquivalent. Bemerkenswert für Anleger: Dieser Abschnitt durchteufte einen Bereich, der im Blockmodell der Ressource von 2025 bislang als taubes Gestein ohne Gehalte geführt wurde.

Die jüngsten Treffer validieren die geologische These von CEO Marc Levy, wonach Choquelimpie von drei überlagernden Mineralisierungsstilen geprägt wird: neben den hochgradigen hydrothermalen Brekzienkörpern auch Dazit-Andesit-Porphyre mit Quarz-Magnetit-Adern sowie weitläufige Quarz-Glimmer-Sulfid-Zonen.

Bestehende Infrastruktur federt CAPEX ab - Dichte Newsflow-Pipeline

Auch die benachbarte Choque-Zone liefert kontinuierliche Ausdehnungssignale. Mehrere Bohrungen wie MV25-DD07 und MV26-DD10 stießen auf breite Abschnitte mit Gold-, Silber-, Blei- und Zinkmineralisierungen, für die aufgrund von Gehaltsüberschreitungen der Messgrenzen noch Nachanalysen im Labor laufen. Um den witterungsbedingten Probenrückstau der chilenischen Geochemie-Labore abzubauen, hat Norsemont mit ALS ein zusätzliches Prüflabor engagiert, was den anstehenden Nachrichtenfluss für den Herbst beschleunigen dürfte.

Fundamentaler Anker des Projekts bleibt die enorme historische Basis: Choquelimpie verfügt über eine etablierte Ressource von 81,9 Millionen Tonnen mit 0,66 g/t Gold und 12,6 g/t Silber in der Kategorie Angezeigt sowie weitere 25,3 Millionen Tonnen mit 0,55 g/t Gold und 8,9 g/t Silber in der Kategorie Abgeleitet. Da es sich um ein früheres Bergbauareal mit bestehender Strom- und Wasseranbindung, asphaltiertem Zugang und einer vormals betriebenen 3.000-Tonnen-pro-Tag-Mühle handelt, profitiert Norsemont bei einer künftigen Wiederinbetriebnahme von drastisch reduzierten Investitionshürden (CAPEX). Die nun nachgewiesenen hochgradigen Zonen bieten den Hebel, um das Gesamtsystem schrittweise in Richtung eines wirtschaftlichen Abbauszenarios mit höherem Gehalt zu entwickeln.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA65652P1080