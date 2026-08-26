EQS-News: Private Assets SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Private Assets kombiniert Kieler Maschinenwerke und Pro-Valve zu Kiel Power Systems SE



26.08.2026 / 09:08 CET/CEST

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (GANZ ODER TEILWEISE) IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG. Private Assets kombiniert Kieler Maschinenwerke und Pro-Valve zu Kiel Power Systems SE Hamburg, 26. August 2026. Die Private Assets SE & Co. KGaA ("Private Assets") bündelt ihre beiden Kieler Industriebeteiligungen Kieler Maschinenwerke GmbH und Pro-Valve GmbH unter dem Dach der Kiel Power Systems SE ("KPS" oder die "Gesellschaft"). KPS wurde bereits gegründet, in das Handelsregister eingetragen und befindet sich auf einem klaren Wachstumskurs. Die neue Struktur soll dazu beitragen, operative Abläufe zu verschlanken und das weitere Wachstumspotenzial bestmöglich auszuschöpfen. Zur Unterstützung dieser Entwicklung prüft Private Assets verschiedene strategische Optionen, darunter Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen sowie eine mögliche Börsennotierung. Steigende Nachfrage nach Großmotorenkomponenten KPS fertigt schwere und komplexe Bauteile für Großmotoren, darunter Zylinderkurbelgehäuse, Zylinderköpfe und Pleuelstangen mit Stückgewichten bis zu 100 Tonnen sowie hochpräzise Ventilkomponenten, die in diesen Motoren zum Einsatz kommen. Die Kunden sind unter anderem in den Bereichen Rechenzentren, Energieversorgung, Schifffahrt sowie Verteidigung tätig. Insbesondere in den Bereichen Rechenzentren und Energieversorgung hat die Nachfrage deutlich zugenommen. Im Mai 2026 startete am Standort Kiel die Serienfertigung von Großkomponenten für Gasmotoren, die an einen weltweit führenden Motorenhersteller geliefert werden. Der Hochlauf verläuft planmäßig. Die Komponenten sind Kernbauteile von 20-Zylinder-Gasmotoren, die vor allem Rechenzentren in den USA mit Strom versorgen. Ein wesentlicher Treiber ist der weltweit steigende Energiebedarf KI-basierter Anwendungen. Betreiber großer Rechenzentren setzen zunehmend auf leistungsstarke Gasmotoren, um sich von den schwankenden Lasten im öffentlichen Netz unabhängig zu machen. Nur wenige Unternehmen in Europa können die dafür erforderlichen Bauteile in den benötigten Gewichtsklassen und Toleranzen in Serie fertigen. Der Gesamtauftragsbestand1 der KPS liegt bei 260 Millionen Euro. Davon entfallen 110 Millionen Euro auf den fixen Auftragsbestand² und sind vertraglich gebunden, während weitere rund 150 Millionen Euro auf den Soft Order Backlog³ entfallen, der auf Rahmenvereinbarungen und Kundenzusagen basiert, für die verbindliche Bestellungen erwartet werden. Im Geschäftsjahr 2025 (zum 31. Dezember 2025) erzielte die Gesellschaft einen Gesamtumsatz von 41 Millionen Euro; für 2026 (zum 31. Dezember 2026) wird ein deutlicher Anstieg auf mehr als 50 Millionen Euro erwartet. Die fest kontrahierten Aufträge lasten die bestehenden Kapazitäten bis nahezu Ende 2027 vollständig aus und sorgen damit für eine gute Visibilität der künftigen Umsätze. KPS rechnet für 2027 mit einem Gesamtumsatz von mehr als 90 Millionen Euro, ein deutlicher Anstieg um rund 80 Prozent gegenüber dem für 2026 erwarteten Gesamtumsatz. Parallel zum Umsatzwachstum strebt KPS eine höhere EBITDA-Marge4 an. Für 2026 erwartet das Unternehmen eine EBITDA-Marge von mehr als fünf Prozent. Für 2027 sieht die Managementplanung eine zweistellige EBITDA-Marge vor. Zwei Effekte tragen dazu bei: Mit dem stark wachsenden Anteil von Gasmotorenkomponenten im Produktportfolio fertigt die KPS zunehmend höherwertige Produkte. Zugleich sorgen kontinuierliche Effizienzsteigerungen in der Fertigung sowie eine optimalere Fixkostenallokation auf Basis des höheren Umsatzes für steigende Profitabilität. Kapazitäten am Standort Kiel sollen verdoppelt werden Um die vorhandenen Wachstumspotenziale zu erschließen, werden derzeit strategische Finanzierungsoptionen für den weiteren Kapazitätsausbau geprüft. Die geplanten Investitionen sollen insbesondere in zusätzliche Maschinen und die Erweiterung des Standorts fließen. Gleichzeitig sollen die Vertriebsorganisation ausgebaut und die Produktivität in den operativen Bereichen weiter gesteigert werden. Erste Maßnahmen zur Vorbereitung des Wachstums wurden bereits umgesetzt: Der Maschinenpark in Kiel wurde erweitert, zusätzliche Fachkräfte eingestellt und Mitarbeiter weiterqualifiziert. Um die steigende Nachfrage zu bedienen und weitere Anwendungsfelder zu erschließen, soll die Produktionskapazität am Standort Kiel verdoppelt werden. "Die Kieler Unternehmen stehen vor einer Wachstumschance, wie sie der Industriestandort Kiel seit Jahrzehnten nicht erlebt hat", sagt Sven Dübbers, CEO von Private Assets. "Wir haben größtes Vertrauen in den Vorstand von KPS und in diese spannende nächste Wachstumsphase. Wir freuen uns darauf, KPS auch langfristig als unterstützender Aktionär zu begleiten, während das Management die geplanten Investitionen umsetzt." Peter Nortmann, CEO der Kiel Power Systems SE fügt hinzu: "Seit dem Start der Serienproduktion unserer Gasmotorenkomponenten der neuen Generation im Mai 2026 ist die Nachfrage unserer Kunden aus dem Rechenzentrums- und Energieinfrastrukturbereich schneller gewachsen als je zuvor in der Kieler Industriegeschichte. Wir investieren in unsere Mitarbeiter, den Maschinenpark, zusätzliche Kapazitäten und Arbeitsplätze in Kiel und Neumünster, um diese Nachfrage zu bedienen. Damit beginnt ein neues Kapitel für einen Standort, an dem seit mehr als 150 Jahren anspruchsvolle technische Lösungen für weltweit führende Industriekunden entstehen." Der Standort Kiel zählt seit Jahrzehnten zu den traditionsreichen Industrie- und Motorenstandorten Norddeutschlands. Die Wurzeln des Unternehmens reichen dort bis in das Jahr 1866 zurück. Über die Private Assets SE & Co. KGaA Private Assets ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Unternehmensbeteiligungen in Sondersituationen. Die Aktien der Gesellschaft werden im Mittelstandssegment m:access der Börse München unter der ISIN DE000A3H2234 gehandelt. Private Assets investiert insbesondere in Unternehmensausgliederungen und mittelständische Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Investition eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen. Darüber hinaus investiert Private Assets in Unternehmen mit ungelösten Nachfolgesituationen. Das Management verfügt über langjährige Erfahrung und einen nachgewiesenen Track Record im Bereich Special Situations. Für die schnelle und konsequente Umsetzung operativer Maßnahmen verfügt Private Assets über eine eigene Task Force sowie ein erfahrenes internes Team mit Expertise unter anderem in den Bereichen Beschaffung, Projektmanagement, Vertrieb & Marketing, Recht und Finanzen. Durch die enge operative Begleitung und aktive Steuerung seiner Beteiligungen setzt Private Assets Veränderungsprozesse schnell, effizient und nachhaltig um. www.private-assets.de Pressekontakt:

Julia Hisge

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jh@moeller-pr.de Über die Kiel Power Systems SE Die Kiel Power Systems SE mit Sitz in Kiel ist die Muttergesellschaft der Kieler Maschinenwerke GmbH und der Pro-Valve GmbH. Die Gruppe fertigt Komponenten für Großmotoren und beschäftigt insgesamt rund 210 Mitarbeiter an den Standorten Kiel und Neumünster. Sie gehört zur Private Assets SE & Co. KGaA. www.kiel-power-systems.com Investor Relations: info@kiel-power-systems.com ¹Gesamtauftragsbestand bezeichnet die Summe aus festem Auftragsbestand und Soft Order Backlog. ²Fixer Auftragsbestand bezeichnet den gesamten vertraglich vereinbarten Umsatz aus unterzeichneten Kundenaufträgen. ³Soft Order Backlog bezeichnet die erwartete zukünftige Kundennachfrage, die noch nicht durch verbindliche Bestellungen abgedeckt ist und auf Rahmenvereinbarungen oder sonstigen dokumentierten Zusagen, Kundenindikationen und mündlichen Zusagen basiert. Soweit sachgerecht, werden die erwarteten Volumina entsprechend ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtet. 4 Die EBITDA-Marge ist definiert als das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen geteilt durch den Umsatz. WICHTIGE HINWEISE Bitte beachten Sie, dass bestimmte historische Finanzkennzahlen derzeit ungeprüft sind. Für die Kiel Power Systems SE, bestehend aus der Kieler Maschinenwerke GmbH und der Pro-Valve GmbH, werden derzeit kombinierte Abschlüsse nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") in englischer Sprache für die zum 31. Dezember 2025, 2024 und 2023 endenden Geschäftsjahre erstellt. Diese werden eine kombinierte Bilanz (Combined Statement of Financial Position), eine kombinierte Gewinn- und Verlustrechnung (Combined Statement of Profit and Loss), eine kombinierte Gesamtergebnisrechnung (Combined Statement of Comprehensive Income), eine kombinierte Eigenkapitalveränderungsrechnung (Net Assets) (Combined Statement of Changes in Equity), eine kombinierte Kapitalflussrechnung (Combined Statement of Cash Flows) sowie die zugehörigen Anhangangaben umfassen. Darüber hinaus wird ein Managementbericht im üblichen "Three-Pillar"-Format erstellt. Die Unterlagen werden voraussichtlich in Kürze auf der Investor-Relations-Website der KPS verfügbar sein. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten" oder "U.S."), Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Sämtliche hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und diese Wertpapiere dürfen ohne derartige Registrierung weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder anderweitig übertragen werden, mit Ausnahme bei Vorliegen einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen gemäß den Vorschriften des Securities Act oder sofern es sich um eine Transaktion handelt, die nicht den Registrierungserfordernissen gemäß den Vorschriften des Securities Act unterliegt, und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten. Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere der Kiel Power Systems SE ("Gesellschaft"), die in dieser Bekanntmachung genannt sind ("Wertpapiere"), statt. Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt. Anleger sollten die Wertpapiere nur auf Grundlage der öffentlich verfügbaren Informationen der Gruppe kaufen oder zeichnen. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 des Anhangs 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATR) sind und die (i) über professionelle Erfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die "Verordnung") verfügen, oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind oder (iii) Personen sind, denen diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt handeln. Alle Investitionen oder Investitionsaktivitäten, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit relevanten Personen durchgeführt. Diese Bekanntmachung kann "in die Zukunft gerichtete Aussagen" enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie "werden", "davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "könnten", "möglicherweise", "sollten", "erwarten", "glauben", "beabsichtigten", "planen", "bereiten vor" oder "abzielen" (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft gerichteten Aussagen, die der Gesellschaft, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen, oder in ihrem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in diesem Dokument enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen realisiert werden können. In die Zukunft gerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung getroffen. Vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften werden weder die Gesellschaft noch ihre verbundenen Unternehmen beabsichtigen, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprü-fen, zu revidieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, und übernehmen keine Verpflichtung dazu. Diese Bekanntmachung stellt keine Anlage-, Rechts-, Rechnungslegungs-, Regulierungs-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Niemand ist befugt, Informationen zu geben oder Zusicherungen zu machen, die nicht in dieser Bekanntmachung enthalten sind und nicht mit ihr übereinstimmen, und wenn solche Informationen oder Zusicherungen gegeben oder gemacht werden, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der Gesellschaft autorisiert wurden. Diese Bekanntmachung enthält bestimmte zusätzliche oder alternative Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung, die nicht in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind ("IFRS"), oder dem deutschen Handelsgesetzbuch und den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung berechnet werden und die als Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen zu betrachten wären. Diese Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen werden dargestellt, da die Gesellschaft der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, als Mittel zur Bewertung der Betriebsleistung und der Finanzierungsstruktur eines Unternehmens weit verbreitet sind. Diese Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten nicht als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen verstanden werden, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet werden. Die Verwendung solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht übermäßig auf die hierin enthaltenen Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen und -quoten verlassen sollten. Diese Bekanntmachung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller Informationen, die zur Bewertung der Gesellschaft und/oder ihrer Finanzlage erforderlich sind. Die Finanzinformationen (einschließlich Prozentsätzen) wurden gemäß etablierten kaufmännischen Grundsätzen gerundet. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen.



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