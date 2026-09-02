Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von Montega AG



02.09.2026 / 14:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Private Assets SE & Co. KGaA Unternehmen: Private Assets SE & Co. KGaA ISIN: DE000A3H2234 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.09.2026 Kursziel: 4,50 EUR (zuvor: 4,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

HIT-Feedback: KI-Boom vitalisiert die Equity Story



Private Assets hat sich vergangene Woche mit CEO Sven Dübbers auf den Hamburger Investorentagen präsentiert. Aufhorchen ließen insbesondere die im Vorfeld bekannt gegebene Verschmelzung der beiden bestehenden Kieler Industriebeteiligungen Kieler Maschinenwerke GmbH und Pro-Valve GmbH zur Kiel Power Systems SE (KPS) und das aufgezeigte Entwicklungspotenzial der Gesellschaft. Die tags zuvor veröffentlichten H1-Zahlen verfehlten indes ergebnisseitig unsere Erwartungen.



Dynamisches Wachstum avisiert: Die bereits gegründete KPS ist auf die Fertigung schwerer und komplexer Bauteile sowie hochpräziser Ventilkomponenten für Großmotoren spezialisiert und adressiert u.a. Kunden in den Sektoren Schifffahrt, Verteidigung, Energieversorgung und Rechenzentren. Insbesondere die letztgenannten Bereiche verzeichnen laut Vorstand zurzeit einen spürbaren Nachfrageanstieg. So startete im Mai am Standort Kiel für einen weltweit führenden Motorenhersteller die Serienfertigung von Großkomponenten für Gasmotoren, die Kernbauteile vor allem für die Stromversorgung von Rechenzentren in den USA darstellen. Aktuell verfügt KPS über einen fixen Auftragsbestand i.H.v. 110 Mio. EUR, weitere rund 150 Mio. EUR entfallen als 'Soft Order Backlog' auf Rahmenvereinbarungen und Kundenzusagen, für die zeitnah verbindliche Bestellungen erwartet werden. Vor diesem Hintergrund wird bis 2027 mit mehr als einer Verdopplung der Erlöse auf über 90 Mio. EUR gerechnet (Gesamtumsatz 2025: ca. 41 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge soll sich im gleichen Zeitraum durch den höherwertigen Produktmix aus der Serienfertigung von Gasmotorenkomponenten sowie Effizienzsteigerungen von >5% in 2026 in den zweistelligen Bereich verbessern.



Kapazitätsverdopplung geplant, Finanzierungsoptionen in Prüfung: Für das laufende Jahr 2026 wurde für KPS ein Umsatzanstieg auf mehr als 50 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Die bestehenden Kapazitäten befinden sich derzeit im Produktions-Hochlauf und dürften maximal ein Jahresumsatzvolumen von ca. 125 Mio. EUR ermöglichen. Daher plant der Vorstand umfassende Investitionen in zusätzliche Maschinen und eine Standorterweiterung (MONe: CAPEX ca. 30 Mio. EUR) und prüft im Zuge dessen sowohl Eigen- und Fremdkapitalmaßnahmen als auch eine Börsennotierung der KPS. Bei Erreichen der Wachstumsprognosen sehen wir für die Beteiligung von Private Assets signifikantes Wertsteigerungspotenzial. So wird beispielsweise die ebenfalls vom KI Boom getriebene 2G Energy AG derzeit mit einem Forward-Umsatz-Multiple von 2,1x bewertet. Allein bezogen auf das für 2027 avisierte Umsatzvolumen von KPS liegt das Umsatzmultiple bei Private Assets auf dem aktuellen Kursniveau hingegen bei 0,5x.



H1 umsatzseitig inline, ergebnisseitig unter den Erwartungen: In H1/26 erzielte Private Assets konzernweit einen Umsatzanstieg i.H.v. 18,9% yoy auf 90,1 Mio. EUR. Im Industrial-Segment, dem auch die neue KPS angehört, legten die Erlöse um 87,8% yoy auf 58,3 Mio. EUR zu, maßgeblich getrieben aber auch durch die erstmalige Einbeziehung der TAM Groupe. Automation & Technology musste durch eine anhaltende Investitionszurückhaltung und Projektverschiebungen hingegen einen Umsatzrückgang von 47,7% yoy auf 10,1 Mio. EUR hinnehmen, wobei Entkonsolidierungeffekte (OKU Automation) hinzukamen. Gleiches gilt für Consumer, Solutions & Services (-14,6% yoy auf 21,6 Mio. EUR) infolge des Exits der InstaLighting.



Das Konzern-EBITDA zeigte sich gegenüber Vorjahr zwar leicht verbessert, rangierte mit-0,9 Mio. EUR (Vj.: -1,6 Mio. EUR) aber nach wie vor im negativen Bereich. Dies hat im Wesentlichen drei Gründe: Die SIM Automation verzeichnete in H1 eine schwache Auftragslage, die sich in Leerkosten und Kurzarbeit niederschlug. Seit Mai zeigte sich aber eine spürbare Belebung des Auftragseingangs mit mehreren Großaufträgen im Juni, sodass die Grundlage für ein stärkeres H2 gelegt ist. Hinzu kamen Anlaufverluste aus dem Ramp-Up der Kieler Maschinenwerke sowie geplante Verluste bei der jüngsten Beteiligung TAM Groupe. Im Mittelpunkt standen hier insbesondere Aktivitäten im Zusammenhang mit der IT-Migration sowie der organisatorischen Neuausrichtung zur Stärkung des Vertriebs, die im weiteren Jahresverlauf Wirkung entfalten sollten. Hervorzuheben ist außerdem, dass in H1 keinerlei Erträge aus Bargain Purchase einflossen (Vj.: 0,5 Mio. EUR). Das Konzernergebnis belief sich auf -6,4 Mio. EUR (Vj.: -6,7 Mio. EUR) und der NAV je Aktie sank auf 3,19 EUR (31.12.: 4,57 EUR). Zwar erwartet der Vorstand durch die operativen Verbesserungen im Beteiligungsportfolio und die Veräußerung des Verlustbringers OKU Automation eine stärkere zweite Jahreshälfte sowie auf Gesamtjahressicht weiterhin eine Steigerung des Konzern-EBITDAs, doch schrauben wir unsere Ergebnisprognosen für 2026 deutlich zurück. Die Ergebnis-Schätzungen für 2027 ff. halten wir durch die avisierte Dynamik bei KPS hingegen im Wesentlichen aufrecht.



Fazit: Während die Halbjahreszahlen insgesamt noch ernüchternd ausfielen, vitalisieren die vom KI-Boom getriebene Auftragsentwicklung bei KPS und ein mögliches IPO die Equity Story. Wir erachten die Aktie durch den jüngsten Kurssprung nach wie vor als fair bewertet und bestätigen das Rating 'Halten' mit einem auf 4,50 EUR erhöhten Kursziel.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News