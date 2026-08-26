Die Atos-Aktie befindet sich seit dem Hoch im Mai bei etwa 45 € wieder deutlich im Abwärtstrend. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei 28,60 €. Damit liegt sie erneut in der Nähe des Tiefststands nach der Rekapitalisierung Mitte 2025. Hier stellt sich die Frage: Ist der Vertrauensverlust berechtigt - und bietet das aktuelle Kursniveau bereits wieder attraktive Einstiegschancen? Restrukturierungsprogramm weit fortgeschritten Nach der existenzbedrohenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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