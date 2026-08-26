Die Kühne + Nagel-Aktie konnte sich nach dem Absturz auf etwa 150 SFR (Schweizer Franken) im Oktober 2025 wieder deutlich erholen. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei rund 221 SFR. Der Tod des langjährigen Mehrheitsaktionärs Klaus Michael Kühne am 24. August rückt nun die Eigentümerstruktur des Logistikkonzerns in den Fokus. Hier stellt sich die Frage: Was bedeutet sein Tod für die weitere Kursentwicklung? Klaus Michael Kühne verstorben Wie kaum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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