Die US-Behörde Bureau of Industry and Security (BIS) hat eine Ermittlung gegen die in Singapur ansässige Kühne+Nagel-Tochter Apex eingeleitet. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg geht es dabei um den Vorwurf, illegal Nvidia-KI-Chips nach China transportiert zu haben. Apex soll dabei komplette KI-Systeme, etwa für Server, ausgeführt haben. Auf Anordnung der US-Regierung dürfen seit 2022 KI-Chips der neuesten Generation nicht mehr nach China exportiert werden. Ein Sprecher von Kühne + Nagel bestätigte die Ermittlungen offiziell und erklärte, dass der Schweizer Logistikkonzern vollumfänglich mit den US-Behörden kooperiert.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH im Abo oder im Einzelabruf unter www.bernecker.info
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH im Abo oder im Einzelabruf unter www.bernecker.info
© 2026 Bernecker Börsenbriefe