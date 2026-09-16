Schindellegi - Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat am Flughafen Frankfurt ein neues Healthcare-Zentrum für temperatursensible Pharma- und Gesundheitsprodukte eröffnet. Die Anlage verfüge über eine Fläche von gut 3500 Quadratmetern und liege im Frachtzentrum Cargo City South des Flughafens auf einem firmeneigenen Areal, teilte die Gruppe am Mittwoch mit. Damit baut der Logistiker seine Kapazitäten für den Transport und die Lagerung von Arzneimitteln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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